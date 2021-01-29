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Двурушничество по-американски – США и Япония хотят откреститься от документов

29 января 2021, 17:25  •  235 • Война
К 75-летию Меморандума генерала Дугласа Макартура японскому императорскому правительству
После вступления СССР 9 августа 1945 г. в войну с Японией отношения между Сталиным и Трумэном осложнились. Атомная бомба у американцев побудила Трумэна отказаться от плана выделения для СССР зоны оккупации на территории собственно Японии и предоставить всю полноту власти в этой стране генералу Дугласу Макартуру. В направленном 15 августа 1945 г. Сталину «Общем приказе №1» о капитуляции японских вооружённых сил Трумэн «забыл» указать, что японские гарнизоны на Курильских островах должны сдаваться и капитулировать перед войсками СССР. Это было сигналом того, что Трумэн может нарушить ялтинскую договорённость о переходе всей Курильской гряды к СССР.
Сталин ответил сдержанно, но твёрдо, предложив внести в «Общий приказ №1» следующие поправки:
«1. Включить в район сдачи японских вооружённых сил советским войскам все Курильские острова, которые согласно решению трёх держав в Крыму должны перейти во владение Советского Союза.
2. Включить в район сдачи японских вооружённых сил советским войскам северную половину острова Хоккайдо, примыкающего на севере к проливу Лаперуза, находящемуся между Карафуто (Сахалином. – А.К.) и Хоккайдо. Демаркационную линию между северной и южной половиной острова Хоккайдо провести по линии, идущей от гор. Кусиро на восточном берегу острова до города Румоэ на западном берегу острова, с включением указанных городов в северную половину острова».
Сталин указал, что «это… имеет особое значение для русского общественного мнения. Как известно, японцы в 1919-1921 годах держали под оккупацией своих войск весь советский Дальний Восток. Русское общественное мнение было бы серьёзно обижено, если бы русские войска не имели района оккупации в какой-либо части собственно японской территории». Свои предложения Сталин назвал скромными и выразил надежду, что они не встретят возражений. Они действительно были скромными, ибо по разработанным при Рузвельте планам оккупации Японии после её капитуляции советские войска должны были занять весь остров Хоккайдо и обширный северо-восточный район главного острова страны – Хонсю.
Сталин, Трумэн и Эттли. Фото: virezkipress.ru
Трумэн согласился «включить все Курильские острова в район, который должен капитулировать перед Главнокомандующим советскими вооружёнными силами на Дальнем Востоке». Что касается второго предложения по поводу занятия советскими войсками северной части Хоккайдо, оно было отвергнуто Трумэном без каких-либо объяснений. Более того, Трумэн выразил желание «располагать правами на авиационные базы для наземных и морских самолётов на одном из Курильских островов, предпочтительно в центральной группе».
Не скрывая своего неудовольствия отказом Трумэна на допущение советских войск на Хоккайдо, Сталин в довольно резкой форме отверг требование США о предоставлении баз на Курильских островах, указав, что «требования такого рода обычно предъявляются либо побеждённому государству, либо такому союзному государству, которое само не в состоянии защитить ту или иную часть своей территории». Американскому президенту было дано понять, что в соответствии с Ялтинским соглашением СССР обладает правом распоряжаться всеми Курильскими островами по собственному усмотрению.
Воспротивиться ялтинским соглашениям о возвращении Советскому Союзу Южного Сахалина и Курильских островов Трумэн не мог. Тем более не возражало против перехода этих территорий к СССР японское правительство, ибо это было предусмотрено условиями пункта 8 Потсдамской декларации о капитуляции Японии, который гласил: «Условия Каирской декларации будут выполнены, и японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем».
Острова были официально и документально указаны самими американцами. То, что и в Ялте, и в переписке Сталина с Трумэном речь шла о включении в советскую зону оккупации всех Курильских островов, было подтверждено в изданном 29 января 1946 г. Меморандуме главнокомандующего союзных держав генерала Дугласа Макартура японскому императорскому правительству. В документе указывалось, что из-под юрисдикции Японии исключаются все находящиеся к северу от Хоккайдо острова, в том числе «группа островов Хабомаи (Хапомандзё), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров Шикотан». Приведем полностью этот важный документ:
Меморандум
главнокомандующего союзных держав японскому императорскому правительству № 677/1 29 января 1946 г.
«1. Японскому императорскому правительству настоящим предписывается прекратить осуществление или попытки к осуществлению государственной или административной власти в любом районе вне Японии, а также в отношении правительственных чиновников или служащих, равно как и в отношении каких-либо иных лиц, находящихся в пределах этих районов.
2. Без разрешения штаба главнокомандующего японское императорское правительство не будет поддерживать связи с правительственными чиновниками или служащими, равно как и со всеми иными лицами, находящимися за пределами Японии, кроме как по вопросам установившейся практики судоходства, коммуникаций или метеорологической службы.
3. Для целей настоящей директивы территория Японии определяется в составе: четырех главных островов Японии (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку) и приблизительно 1000 мелких прилегающих островов, включая о-ва Цусима и о-ва Рюкю (Нансей) севернее 30° северной широты (за исключением о-ва Кутиносима), и исключая:
а) о-в Унуре (Уллунг), Лианкорт Рокс (о-в Такэ) и о-в Квельнарт (Сайсю или Тедзю),
б) о-в Рюкю (Нансей) южнее 30° северной широты (включая остров Кутиносима), группы островов Идзу, Нампо, Бонин (Огасавара) и Волкано (Кадзан или Иво), а также все другие отдаленные тихоокеанские острова, включая группу о-вов Дайто (Охигаси или Оагари) и о-в Парес Вела (Окинотори), Маркус (Минами-тори) и Ганджес (Нака нотори),
в) Курильские (Тисима) о-ва, Группу о-вов Хабомаи (Хабомадзе), включая о-ва Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку), а также о-в Сикотан.
4. Следующие районы особо исключаются из государственной и административной юрисдикции японского императорского правительства:
Может ли БРИКС стать альтернативой глобальному человейнику?
а) Все тихоокеанские острова, захваченные или оккупированные по мандату, или же приобретенные Японией иным способом с начала мировой войны 1914 г.,
б) Маньчжурия, Формоза и Пескадорские острова,
в) Корея,
д) Карафуто.
5. Определение территории Японии, содержащееся в настоящей директиве, будет относиться ко всем будущим директивам, меморандумам и приказам штаба главнокомандующего, если оно не будет каким-либо образом уточнено.
За главнокомандующего союзных держав
полковник АЛЛЕН X. У., помощник генерал-адъютанта»
(Источник: «Сборник важнейших документов, касающихся оккупации и контроля союзных держав в Японии», том 2, издание МИД Японии, 1949 г. (англ. яз.)
Карта Макартура из книги Ши Ен Ха (2000), источник: regnum
Заметим, что признание выхода Южного Сахалина и Курильских островов из состава Японии произошло ещё до опубликования Меморандума Макартура. 22 ноября 1945 г., в императорских рескриптах № 651 и № 652 о создании управления по оказанию помощи репатриантам Южный Сахалин и Курильские острова исключались из состава территории Японии в соответствии с Потсдамской декларацией.
2 февраля 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, первый пункт которого гласил: «1. Установить, что с 20 сентября 1945 г. вся земля с ее недрами, лесами и водами на территории южной части острова Сахалина и Курильских островов является государственной собственностью, то есть всенародным достоянием…»
Тем самым были выполнены ялтинские договорённости о возвращении СССР ранее принадлежавших Российской империи земель. Окончательное международное оформление исключения территорий Южного Сахалина и всех Курильских островов было закреплено в Сан-Францисском мирном договоре 8 сентября 1951 года. В нём японское правительство «отказалось от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». В апреле 1952 г. японский парламент, ратифицировав Сан-Францисский договор, с этим согласился.
Укажем также, что, выдвигая претензии на территории России, правительство Японии и поддерживающая его в этом администрация США грубо нарушают 8-ю статью Сан-Францисского мирного договора, которая гласит:
«а) Япония признает полную силу всех договоров, заключенных Союзными Державами в настоящее время или в будущем, для прекращения состояния войны, начатой 1 сентября 1939 года, а также любые другие соглашения Союзных Держав, заключенные для восстановления мира или в связи с восстановлением мира…».
Соответственно, предпринимаемые в Японии попытки подвернуть сомнению, а то и прямо отвергнуть Ялтинские соглашения о переходе Южного Сахалина и Курильских островов к Советскому Союзу с точки зрения международного права являются абсолютно незаконными.
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США толкают Японию к новой милитаризации. Фото: REUTERS/Kim Kyung Hoon
Японское правительство, развёртывая шумную кампанию притязаний на территории Российской Федерации, нарушает Устав ООН, 107-я статья которого гласит: «Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям».
Настало время серьёзно поставить в ООН вопрос о злостном пренебрежении вышеуказанными документами правительством Японии и пособничестве ему в этом администрации США.
Анатолий КОШКИН

Фонд Стратегической Культуры

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