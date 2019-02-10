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Двум украинским "они же просто морякам" Порошенко вручил погоны и кортики. Заочно

10 февраля 2019, 16:39  •  102 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко вручил сегодня заочно погоны лейтенантов и кортики двум украинским морякам - Богдану Головашу и Владиславу Костышину, задержанным российскими пограничниками во время провокации в Керченском проливе и находящимся сейчас под арестом. Ранее в Киеве, напомним, про них говорили, что "они же просто моряки", отрицая причастность спецслужб Украины к инциденту.
Сегодня два украинских моряка Богдан Головаш и Владислав Костышин, задержанные российскими пограничниками во время провокации в Керченском проливе, получили от президента Незалежной Петра Порошенко лейтенантские погоны и кортики. Правда, заочно, поскольку в настоящее время оба курсанта Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия" находятся в России под арестом.
О награде рассказал сам Порошенко на своей странице в Facebook, поздравив 26 выпускников вуза с получением офицерского звания.
"Среди выпускников - захваченные в плен РФ курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин, - добавил Порошенко, посоветовав морякам "не сдаваться!". - Их лейтенантские погоны и кортики ждут их дома".
"Мы боремся за возвращение всех наших 24 моряков домой", - отметил Порошенко.
К слову, в самом Киеве про задержанных во время провокации в Керченском проливе говорили, что "они же просто моряки", отрицая причастность спецслужб Украины к инциденту. Позже выяснилось, что в составе экипажей есть сотрудники СБУ, а вся ситуация - чистой воды провокация Киева.
Напомним, провокация с тремя украинскими судами произошла в Черном море 25 ноября прошлого года. Суда ВМС Украины грубо нарушили границу РФ и после опасного маневрирования были задержаны. Экипажи арестованы. Всем им вменяют в вину незаконное пересечение российской границы.

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