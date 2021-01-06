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Двум странам разрешили нарастить добычу нефти на переговорах ОПЕК+

06 января 2021, 16:40  •  45 • Политика
Двум странам разрешили нарастить добычу нефти на переговорах в рамках ОПЕК+ - России и Казахстану. В общей сложности их квота на период февраля-марта увеличится на 75 тысяч баррелей ежесуточно. При этом её большая часть приходится на РФ.
По итогу переговоров в рамках ОПЕК+, проходивших 5 января, были определены две страны, которые смогут нарастить добычу нефти в следующие два месяца.
Ими стали Россия и Казахстан, передаёт пресс-служба министерства энергетики второго из государств. В общей сложности их квота на период февраля-марта увеличится на 75 тысяч баррелей ежесуточно.
При этом её большая часть приходится на РФ - 65 тысяч баррелей. Остальное, соответственно, - на Казахстан.
Между тем власти Саудовской Аравии по собственному желанию приняли решение о сокращении разработки нефти в следующие два месяца.
Таким образом, вместо доступных 9,119 миллиона баррелей в сутки в стране будут добывать лишь 8,125 миллиона.
Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо предположил, что в наступившем году общий спрос на сырьё увеличится на 5,9 миллиона баррелей в сутки, то есть до почти 96 млн б/с.

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