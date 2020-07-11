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"Двуличие одинаковое": на Украине Зеленского приравняли к Порошенко

11 июля 2020, 12:00  •  7 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Нынешнему украинскому лидеру пророчат судьбу, подобную той, которую получил прошлый глава страны
Всплывший недавно разговор между "Путиным" и "Порошенко" украинский политолог Юрий Романенко считает "смешным лепетом". Он указывает, что глава страны не должен общаться на языке дипломатии, когда у его страны "отрезали Крым и вторглись на Донбасс". Данная запись, если она является правдивой, стала еще одним подтверждением двуличности Петра Порошенко, считает эксперт.
Аналогичное он заметил и за нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время предвыборной компании тот заявлял, что не будет пользоваться государственным жильем, однако сейчас всплыла информация, что лидер решил переехать из своей квартиры в президентский дом с роскошными условиями.
Из-за своей двуличной политики Порошенко потерял всех союзников, отмечает Романенко. Аналогичная судьба, по его словам, постигнет и Владимира Зеленского.
"Зеленский точно также будет бегать по судам, будет обороняться, будет придумывать совершенно удивительные истории о том, почему все произошло так, а не иначе, и страна точно также будет находиться в этом болоте", – говорит эксперт.
Политолог считает, что подобное будет и происходить с главами страны до тех пор, пока их не начнут сажать в тюрьму – тогда на Украине начнется новая качественная веха развития.
Также в грабеже Украины Зеленского и Порошенко обвинила Юлия Тимошенко.

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