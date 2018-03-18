Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев: «Голосовал за кандидата, который помогает отечественному спорту»

В Калининском районе два избирательных участка открыты в Специализированной школе олимпийского резерва № 3, что в доме 10 по улице Ушинского. С самого утра здесь было оживленно: голосовать приходили даже избиратели с сидевшими в колясках маленькими детьми. Члены участковых комиссий подробно отвечали на все вопросы.

Ровно в полдень в школу пришел ее директор, двукратный олимпийский чемпион по биатлону заслуженный мастер спорта СССР Дмитрий Васильев.

- Я отдал свой голос за того кандидата, который активно помогает развиваться отечественному спорту, - сказал на выходе из участка знаменитый биатлонист корреспонденту «Комсомолки».

Напомним, что перед Олимпийскими играми в Пхенчхане МОК развернул мощную кампанию против российских спортсменов. Многих из них без каких-либо оснований лишили права участвовать в Играх. Ряд политологов связывали это с предстоящими в России президентскими выборами.

- Определенная связь здесь, действительно, прослеживается, - считает Дмитрий Васильев. – Но организаторы этой кампании добились эффекта, противоположного тому, на который рассчитывали. После завершения Игр россияне стали еще больше гордиться как своей страной, так и нашими атлетами.

Любопытно, что на предыдущих президентских выборах Дмитрий Васильев был с семьей в Австрии, где проходил этап Кубка мира. Тогда он голосовал в российском консульстве в Зальцбурге.

- В советские времена в день выборов я нередко находился на соревнованиях за пределами родного города – в Красноярске, Ижевске, Свердловске. – Тренеры всегда просили нас не забывать взять открепительные талоны. Что мы и делали.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, участие в выборах – это не только право, но и долг каждого гражданина. «Мы все должны заботиться о судьбе своей страны, вносить вклад в ее развитие», - уверен Дмитрий Васильев.