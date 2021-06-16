Двухместный вариант: каковы перспективы экспорта российского истребителя пятого поколения Су-57

В России разработают двухместную модификацию истребителя пятого поколения Су-57, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, новый вариант исполнения повысит спрос на самолёт со стороны зарубежных государств. Су-57 — самый современный пилотируемый авиационный комплекс в составе ВКС России, обладающий высочайшей манёвренностью и способностью применять ударные вооружения на любой высоте и скорости. С 2019 года Москва продвигает самолёт на экспорт. По мнению специалистов, в перспективе Су-57 могут приобрести страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Южной Америки, однако сейчас первостепенной задачей России остаётся поставка машины в собственные войска.

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил о планах по созданию двухместной модификации многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Предполагается, что её появление увеличит спрос на самолёт среди партнёров Москвы по линии военно-технического сотрудничества.

«Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведёт себя тот или иной вид оружия Вооружённых сил России», — сообщил журналистам Борисов в ходе рабочего визита в Приморский край.

В комментарии RT заслуженный лётчик России генерал-майор Владимир Попов назвал логичным создание двухместной модификации Су-57.

«Я так понимаю, что речь прежде всего идёт о «спарке» — двухместной машине, которая будет использоваться для обучения лётчиков и может применяться в бою. Если какое-либо государство покупает Су-57, то без учебно-боевой версии будет сложно методически грамотно подготовить лётный состав к управлению машиной», — рассказал Попов.

Также, как предполагает эксперт, двухместная версия Су-57 упростит экипажу выполнение задач в условиях боевых действий. По словам Попова, многофункциональность самолёта подразумевает необходимость интенсивного применения широкого спектра вооружений — одному лётчику порой тяжело справиться с управлением всеми системами.

«У России и ряда других государств есть такой многофункциональный самолёт, как Су-30СМ. Он двухместный. На нём установлены высокоавтоматизированные комплексы, но нагрузка на экипаж во время боя может быть очень высокой. И потому, несмотря на прогресс в совершенствовании электронных бортовых систем, потребность во втором лётчике не исчезла», — рассуждает Попов.

В свою очередь, военный обозреватель Дмитрий Дрозденко в разговоре с RT напомнил, что Су-57 может использоваться как командный пункт для группы беспилотников. В связи с этим место второго пилота в кабине может занимать оператор, в основные обязанности которого войдёт управление БПЛА.

«Су-57 — машина многофункциональная, и в будущем она может применяться как командный пункт для управления внешними вооружениями, например, беспилотниками и, естественно, как учебно-боевая единица. Впрочем, я бы не спешил с окончательными выводами — львиная доля информации по этому самолёту не раскрывается», — подчеркнул Дрозденко.

Скорость, манёвренность и малозаметность

Минобороны РФ должно получить 76 истребителей Су-57 в рамках госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2028 года. Изначально планировалось закупить 16 самолётов пятого поколения, но в итоге заказ удалось значительно увеличить благодаря снижению стоимости машин и вооружения.

Производство Су-57 развёрнуто на авиационном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Первый серийный самолёт уже поставлен в один из авиационных полков Южного военного округа.

Группа Су-57 на демонстрационном полёте

© sukhoi.org

Су-57 является самой современной пилотируемой боевой машиной российских ВКС. Главные достоинства детища ОКБ Сухого — сверхманёвренность, высочайшие характеристики управляемости и способность применять широкую гамму боеприпасов.

Первые серийные образцы оснащаются турбореактивной двухконтурной силовой установкой АЛ-41Ф1 («Изделие 117»), на которой летает истребитель поколения 4++ Су-35. В будущем Су-57 получит так называемый двигатель второго этапа («Изделие 30»), который позволит длительное время держать сверхзвуковую скорость без значительного расхода топлива.

В российский самолёт пятого поколения широко интегрированы технологии радиолокационной малозаметности (стелс). Машина отличается особой геометрией корпуса и применением радиопоглощающих композитных материалов.

Также Су-57 может оснащаться сливающимся с небом деформирующим камуфляжем. Подобное покрытие искажает визуальное восприятие формы машины и затрудняет ведение воздушного боя против неё. На высоком уровне в самолёте пятого поколения выполнено и бортовое оборудование.

«Су-57 оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики с открытой архитектурой, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа с возможностью расширения и модернизации. Реализация открытой архитектуры в значительной степени снижает нагрузку на лётчика и позволяет концентрироваться на выполнении тактических задач», — говорится в материалах ПАО «Сухой».

Авионика Су-57 позволяет осуществлять обмен данными в режиме реального времени как с наземными системами управления, так и в авиационном звене, состоящем в том числе из беспилотников.

В сентябре 2019 года Минобороны РФ опубликовало кадры первого полёта Су-57 вместе с прототипом тяжёлого разведывательно-ударного БПЛА «Охотник». Как полагают эксперты, самолёт пятого поколения будет управлять дронами для обеспечения эффективного перехвата и распознавания целей.

В мае 2020-го российские лётчики назвали Су-57 единственным в мире самолётом пятого поколения, для которого нет ограничений в применении ударного вооружения. По их словам, детище ОКБ «Сухой» может производить ракетные пуски на любой скорости и высоте, чем выгодно отличается от американского аналога — F-35 Lightning II.

Как отмечал в интервью RT заместитель командира пилотажной группы «Стрижи» в 2001—2006 годах, военный лётчик первого класса Владлен Руссанов, Су-57 способен применять оружие практически незаметно для вражеских средств обнаружения.

«Колоссальным преимуществом Су-57 является угол обзора бортовой радиолокационной станции. Он позволяет более безопасно применять ракеты с радиолокационной головкой самонаведения», — пояснил Руссанов.

«Мы готовы к переговорам»

Впервые экспортная версия Су-57 была продемонстрирована в конце августа 2019 года на проходившем в Жуковском международном авиасалоне МАКС. Образец осмотрели президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Во время короткой беседы на публике Эрдоган осведомился о возможности приобретения самолёта пятого поколения и получил положительный ответ. До этого в интервью агентству Anadolu о возможной поставке Анкаре Су-57Э сообщал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Осмотр многофункционального самолёта Су-57 на МАКС-2019

РИА Новости

© Сергей Гунеев

На текущий момент Анкара не приняла окончательного решения по поводу покупки российского многофункционального самолёта. В интервью РИА Новости в марте 2021 года министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил о сохраняющемся интересе к Су-57Э и Су-35.

«Если у России имеется самолёт, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», — сказал Варанк.

Комментируя заявление турецкого министра, пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова подчеркнула, что Москва готова к диалогу по этому вопросу.

«Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях. Если будет заявка от Турции на эти самолёты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу», — пояснила Решетникова.

Эксперты объясняют медлительность Анкары вложением значительных ресурсов в развитие собственного проекта истребителя пятого поколения TF-X. Если эта разработка затянется или потерпит неудачу, то Турция с большой вероятностью закупит российские машины, полагают аналитики. Ещё одним стимулом для заключения контракта с Москвой собеседники RT называют исключение Анкары из программы F-35 по инициативе США.

Дмитрий Дрозденко считает, что, помимо Турции, в число претендентов на приобретение отечественного самолёта пятого поколения входит Индия. В феврале 2021 года Су-57Э был представлен «Рособоронэкспортом» на международной авиационной выставке Aero India 2021 в Бангалоре.

«Индия, безусловно, является потенциальным покупателем Су-57. В Нью-Дели осознают, что Москва, в отличие от США, будет готова поделиться рядом технологических новшеств, реализованных в этой машине. Ничего подробного от сделки, например, по F-35 индусы ожидать не могут», — пояснил Дрозденко.

Пара самолётов Су-57

© sukhoi.org

Эксперт убеждён, что Россия сможет хорошо заработать на контрактах по поставкам Су-57Э.

«Су-57, естественно, стоит дороже самолётов четвёртого поколения. Также Москве предстоит жёсткая конкуренция с американцами, которые практически заставляют покупать свой F-35 и грозят санкциями партнёрам России по военно-техническому сотрудничеству. Но для государств с суверенной политикой давление США вряд ли станет существенным препятствием», — сказал Дрозденко.

Владимир Попов считает, что в покупке Су-57 будут заинтересованы страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Однако поставки российского самолёта начнутся ближе к середине 2020-х годов, прогнозирует эксперт.