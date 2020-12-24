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Двух русских в Колумбии заподозрили в шпионаже: Проявляли интерес к ресурсам
24 декабря 2020, 06:55 • 73 • В мире
Колумбия выслала двух российских дипломатов. Как сообщили источники в местном правительстве, граждане РФ якобы осуществляли вербовку агентов и проявляли интерес к эксплуатации минеральных ресурсов.
Из Колумбии на родину были высланы двое российских дипломатов. Об этом сообщает местное издание Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве. По сведениям собеседников издания, граждан РФ заподозрили в шпионаже и вербовке.
В частности, говорится в публикации, русские якобы вербовали агентов в городе Кали, а также проявляли повышенный интерес к использованию минеральных ресурсов.
Отмечается, что дипломаты, на которых пало подозрение местных, проработали в стране более двух лет.
По сведениям издания, граждане РФ уже покинули страну рейсом Богота - Амстердам - Москва.
На заявления колумбийской стороны Россия официально пока не предоставила ответа.
Как сообщает РИА Новости, в посольстве РФ в Колумбии пока не комментируют сообщения местных СМИ о высылке двух дипломатов.
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