Двух русских в Колумбии заподозрили в шпионаже: Проявляли интерес к ресурсам

Из Колумбии на родину были высланы двое российских дипломатов. Об этом сообщает местное издание Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве. По сведениям собеседников издания, граждан РФ заподозрили в шпионаже и вербовке.

В частности, говорится в публикации, русские якобы вербовали агентов в городе Кали, а также проявляли повышенный интерес к использованию минеральных ресурсов.

Отмечается, что дипломаты, на которых пало подозрение местных, проработали в стране более двух лет.

По сведениям издания, граждане РФ уже покинули страну рейсом Богота - Амстердам - Москва.

На заявления колумбийской стороны Россия официально пока не предоставила ответа.

Как сообщает РИА Новости, в посольстве РФ в Колумбии пока не комментируют сообщения местных СМИ о высылке двух дипломатов.