Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый уд...
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя ...
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришл...
Время расплаты для Эрдогана пришло
Главная / В мире

Двух русских в Колумбии заподозрили в шпионаже: Проявляли интерес к ресурсам

24 декабря 2020, 06:55  •  73 • В мире
Колумбия выслала двух российских дипломатов. Как сообщили источники в местном правительстве, граждане РФ якобы осуществляли вербовку агентов и проявляли интерес к эксплуатации минеральных ресурсов.
Из Колумбии на родину были высланы двое российских дипломатов. Об этом сообщает местное издание Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве. По сведениям собеседников издания, граждан РФ заподозрили в шпионаже и вербовке.
В частности, говорится в публикации, русские якобы вербовали агентов в городе Кали, а также проявляли повышенный интерес к использованию минеральных ресурсов.
Отмечается, что дипломаты, на которых пало подозрение местных, проработали в стране более двух лет.
По сведениям издания, граждане РФ уже покинули страну рейсом Богота - Амстердам - Москва.
На заявления колумбийской стороны Россия официально пока не предоставила ответа.
Как сообщает РИА Новости, в посольстве РФ в Колумбии пока не комментируют сообщения местных СМИ о высылке двух дипломатов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
23 декабря 2020, 12:30
«Придётся отвечать»: российский дипломат напомнил ФРГ о последствиях из-за ситуации с Навальным
24 декабря 2020, 01:25
Великобритания: чумные острова, или Беда не приходит одна
24 декабря 2020, 01:25
Расплата за Крым: Украина арестовала десятки судов
23 декабря 2020, 12:35
Загадка таинственной заразы: "Новый" штамм коронавируса в помощь Борису Джонсону
23 декабря 2020, 19:55
Убили, зарыли, а теперь откопают - и: В Дании придумали, как решить проблему "зомби-норок"
23 декабря 2020, 23:35
Минюст США прижал Google иском: В корпорации в оправдание прикрылись людьми
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2020, 01:10
Авиация США начнёт базирование на Украине «для защиты»
21 декабря 2020, 05:35
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услышали на Украине
19 декабря 2020, 18:45
Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
18 декабря 2020, 08:50
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
22 декабря 2020, 03:35
"Вы там в сосну ударились?" Просьба отказаться от сала вызвала бунт на Украине
19 декабря 2020, 02:15
Никита Михалков получил фотографии заказавших кампанию против него: "Кручёные-верченые..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.