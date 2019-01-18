«Двух лётчиков спасли»: что известно об аварии Су-34 на Дальнем Востоке

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 потерпели аварию при выполнении полёта над акваторией Японского моря. В Минобороны России отметили, что при отработке маневрирования самолёты соприкоснулись. Пилоты смогли катапультироваться. В ходе спасательной операции удалось обнаружить двух лётчиков, им оказывается медицинская помощь. Поисковые работы на месте инцидента продолжатся с наступлением темноты. Операция осложняется непростыми погодными условиями.

На Дальнем Востоке спасателям удалось обнаружить двух лётчиков Су-34, катапультировавшихся после аварии в воздухе. Их самолёт соприкоснулся в воздухе с другим истребителем-бомбардировщиком.

Пилоты уже вертолётом доставлены на один из аэродромов Восточного военного округа, им оказывается вся необходимая помощь. В акватории Японского моря продолжается поисково-спасательная операция.

«Вертолётчиками Восточного военного округа обнаружен второй пилот. С первого захода экипаж вертолёта завис над индивидуальным спасательным плотом, и лётчик был поднят на борт вертолёта. Состояние лётчика удовлетворительное», — цитирует ТАСС заявление Минобороны.

Как рассказали журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, столкновение двух истребителей-бомбардировщиков произошло в пятницу, 18 января, в 15:07 по местному времени (08:07 мск), когда самолёты выполняли плановый учебно-тренировочный полёт без боекомплекта.

«При выполнении планового учебно-тренировочного полёта над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной происшествия стала ошибка пилотирования. Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что отказа техники не было зафиксировано.

Согласно данным Минобороны, экипажам обоих самолётов удалось катапультироваться. К поисково-спасательной операции были привлечены шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота, несколько находящихся поблизости гражданских судов, несколько вертолётов и противолодочный самолёт Ту-142, аппаратура которого позволяет обнаруживать объекты на водной поверхности при любых погодных условиях. Поиски экипажа не будут прекращены с наступлением темноты.

«Судами поиски идут. Команды о прекращении поисковых работ не поступало. Поиски будут вестись в ночное время, медленно, с фонарями-прожекторами», — сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре во Владивостоке.

Работы осложняются непростыми погодными условиями. В районе аварии волнение моря составляет четыре балла. Как подчеркнули синоптики, во время крушения в Татарском проливе отмечалось опасное волнение, район инцидента ещё не покинули циклоны: «Волны могут достигать нескольких метров в высоту».

Позднее в ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщили РИА Новости, что циклон уходит из района поиска лётчиков. «Сейчас там ветер 18 метров в секунду, снега нет. Циклон постепенно уходит. Ожидаем, что ночью ещё немного подует, 13—18 метров в секунду, к утру стихнет», — заявили метеорологи.

В Минобороны отметили, что костюмы лётчиков позволяют им без угрозы для жизни находиться в холодной воде до 12 часов. Кроме того, при аварийном покидании самолёта автоматически срабатывает радиомаяк и надувается спасательный плот, который вдвое увеличивает время нахождения на водной поверхности.

Путин заговорил по-сербски «Экипажи самолётов Су-34 оснащены высотным морским спасательным костюмом, который позволяет находиться до 12 часов при температуре воды до ноля градусов лётчику на водной поверхности без угрозы жизни», — заявили в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что помощь спасённым лётчикам окажет медицинский отряд специального назначения Восточного военного округа, который спецбортом был направлен из Хабаровска на аэродром Каменный Ручей.

«Самолёт оборудован специальными медицинскими модулями и всем необходимым медицинским оборудованием и материалами», — сообщили в Минобороны.

При этом директор департамента безопасности лётной работы Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Игорь Садофьев в эфире телеканала «Россия 24» отметил слаженную работу поисково-спасательных подразделений.

«И одного, и второго лётчика подняли с акватории, спасли. Лётчики в удовлетворительном состоянии. Это серьёзная положительная оценка проводимой поисково-спасательной операции, потому что... они хоть и специально готовятся к этому, но это довольно сложно, тем более над акваторией, в условиях зимы, в морских условиях. Но они достаточно быстро нашли и подняли лётчиков», — заявил Садофьев.