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Двух голосов не хватило: Депутаты Армении повторно провалили принятие поправок к выборам

29 октября 2018, 15:39  •  79 • Политика
Парламент Армении второй раз подряд не смог принять представленные правительством поправки в Избирательный кодекс страны, снижающие проходной порог на выборах.
Повторная попытка парламента принять наконец поправки в законодательство Армении, касающиеся изменений в Избирательном кодексе страны и направленные на снижение проходного порога на выборах, провалилась. Депутаты Национального собрания не смогли собрать необходимое для одобрения число голосов. Не хватило буквально двух голосов: «за» из нужных 63 отдано лишь 61.
Неделю назад, 22 октября, парламент уже попытался принять поправки, инициированные правительством. Но тогда тоже был «недобор» голосов, а и. о. премьер-министра Никол Пашинян и вовсе обвинил депутатов в «саботаже».
Новый законопроект предусматривает избирательный подход к выборам. Согласно внесенным поправкам, представителям бизнеса в парламент было бы не пробиться.
Инициатива встретила жесткое сопротивление со стороны депутатов от Республиканской партии Армении, некогда ведущей, а сейчас, после прихода Пашиняна к власти, перешедшей в оппозицию. По мнению протестующих, проект «сырой», поскольку был разработан в спешном порядке.

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