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Двуглавый орёл на груди: Эд Ширан по-своему показал своё отношение к России

20 июля 2019, 06:09  •  12 • Политика
Британский певец Эд Ширан по-своему показал своё отношение к России на концерте в Москве. Он вышел на сцену в футболке с двуглавым орлом, который расположился прямо на груди артиста.
Ширан впервые приехал в Москву с концертом, который прошёл на стадионе ФК "Спартак". Артист весьма удивил и обрадовал поклонников, в какой-то момент появившись на сцене в необычном для себя одеянии.
Дело в том, что на себя он надел футболку сборной России. Таким образом, герб страны - двуглавый орёл - оказался на груди певца.
Очевидно, для поклонников это стало приятным сюрпризом.
"Вы тоже это видите? Я умерла и воскресла, когда он вышел в этой футболке", - написала одна из фанаток, @lesyala20, в "Твиттере".
По данным издания "Газета.ру", на концерт певца пришло около 40 тысяч человек.

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