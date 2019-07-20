Двуглавый орёл на груди: Эд Ширан по-своему показал своё отношение к России

Ширан впервые приехал в Москву с концертом, который прошёл на стадионе ФК "Спартак". Артист весьма удивил и обрадовал поклонников, в какой-то момент появившись на сцене в необычном для себя одеянии.

Дело в том, что на себя он надел футболку сборной России. Таким образом, герб страны - двуглавый орёл - оказался на груди певца.

Очевидно, для поклонников это стало приятным сюрпризом.

"Вы тоже это видите? Я умерла и воскресла, когда он вышел в этой футболке", - написала одна из фанаток, @lesyala20, в "Твиттере".

По данным издания "Газета.ру", на концерт певца пришло около 40 тысяч человек.