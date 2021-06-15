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«Двуединый подход»: почему генсек НАТО заявил о наращивании потенциала для противодействия России
15 июня 2021, 01:50 • 78 • В мире
НАТО будет продолжать наращивать свой военный потенциал для противодействия России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC. По его словам, у НАТО к РФ «двуединый подход», основанный на «обороне и диалоге». Столтенберг добавил, что альянс осуществил самое серьёзное усиление коллективной обороны со времён холодной войны и будет продолжать увеличивать расходы на военную сферу. Он также отметил важность санкций против Москвы. Эксперты отмечают, что подобная позиция подтверждает антироссийский курс НАТО, несмотря на слова о «диалоге».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг Reuters © Kenzo Tribouillard
Североатлантический альянс будет наращивать военный потенциал и использовать комбинацию различных инструментов для противодействия России. Об этом в преддверии саммита лидеров стран НАТО в Брюсселе заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу CNBC.
«Подход НАТО к России основан на так называемом двуедином подходе, который подразумевает оборону и диалог», — сказал Столтенберг.
По словам генерального секретаря альянса, НАТО продолжит укреплять свой оборонный потенциал.
«Именно так мы действуем теперь, осуществив крупнейшее укрепление нашей коллективной безопасности с момента окончания холодной войны, и мы продолжим усиливать нашу коллективную безопасность за счёт высокой степени боеготовности, наращивания войск и увеличения инвестиций в нашу оборону», — приводит слова Столтенберга CNBC.
Генсек НАТО также заявил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) альянс не изменил своей концепции и не намерен размещать новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие.
«Но мы гарантируем, что должным образом реагируем на новые наращивания военного потенциала со стороны России, в том числе в сфере ядерных вооружений», — отметил Столтенберг.
Он отметил, что НАТО будет укреплять систему ПВО и ПРО, но также и стремиться к заключению договоров по контролю над вооружениями, и это «часть диалога с Россией».
Генсек альянса также подчеркнул важность санкций в отношении России, добавив, что их применение должно быть продолжено вместе с увеличением поддержки таких партнёров НАТО, как Украина и Грузия.
Кроме того, Столтенберг заявил, что отношения блока и Москвы находятся «в самой низкой точке со времён холодной войны из-за агрессивной модели поведения РФ».
В то же время в интервью немецкому пресс-агентству DPA Столтенберг выразил готовность к диалогу с Россией.
«Если ситуация будет подходящей, я встречусь с президентом Владимиром Путиным», — заявил генеральный секретарь НАТО.
Двойственные отношения
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в сенате США и Евросоюзе сообщили, что участники саммита лидеров стран НАТО по итогам встречи намерены распространить коммюнике, в котором подтверждается отказ от размещения в Европе ракет наземного базирования.
Западные СМИ отмечали, что данный шаг рассматривается как «возможность снизить напряжённость в отношениях с Москвой и начать диалог о контроле над вооружениями» в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, которая состоится 16 июня.
Ранее Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните заявил, что альянс приветствует встречу президентов России и США, так как НАТО необходимы не только сдерживание и оборона, но и диалог. По его словам, НАТО следует стремиться улучшить отношения с Россией.
«Сейчас мы видим, что отношения НАТО и России находятся в самой низкой точке с момента окончания холодной войны. Мы должны предотвращать возможные инциденты и несчастные случаи, просчёты, недопонимания, и, следовательно, важны военные каналы связи, транспарентность и предсказуемость, особенно когда отношения между сторонами настолько непростые, как сейчас. Конечно, встреча Байдена с Путиным — это часть такого диалога с Россией», — отметил тогда генсек НАТО.
О своём отношении к НАТО и политике блока в адрес России в преддверии встречи в Женеве высказался и Владимир Путин. В интервью телеканалу «Россия 1» президент РФ напомнил, что даже в период хороших отношений с Москвой страны альянса проигнорировали её интересы в вопросе расширения блока на восток.
«Что касается расширения НАТО, приближение инфраструктуры НАТО к российским границам — чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян и России», — подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин отметил, что именно при более благоприятных отношениях РФ и Запада произошли две волны расширения НАТО на восток.
«Заметьте, это было тогда, когда не было Крыма, не было никаких событий после госпереворота на Украине, отношения между Россией и коллективным Западом были вполне приемлемыми, если не сказать партнёрскими в прямом, хорошем смысле этого слова, и тем не менее все наши озабоченности просто были проигнорированы, все предварительные договорённости (правда, они носили устный характер, с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым — он, слава богу, жив-здоров, у него можно спросить, он подтвердит наверняка), они были преданы Западом забвению», — отметил Владимир Путин.
Сдерживание по границам
Стоит отметить, что саммит лидеров стран НАТО в Брюсселе проходит на фоне крупнейших учений альянса в Европе со времён холодной войны — Defender Europe 2021. В них задействованы более 28 тыс. военнослужащих из 26 стран, включая США. В рамках манёвров проводятся военные операции на территории 12 стран.
В апреле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что манёвры НАТО имеют «явную антироссийскую направленность». По его словам, увеличение военного присутствия Соединённых Штатов и блока НАТО в Европе приводит к росту военной опасности.
Шойгу также констатировал, что «модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по 30» (формирование в НАТО групп по 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней).
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с RT отметил, что слова Столтенберга в интервью о намерении наращивать военный потенциал альянса для противодействия РФ подтверждают антироссийский курс НАТО.
«Сегодня Североатлантический альянс намеренно приближается к российской границе, в том числе занимается развитием новой инфраструктуры на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, на базе которой возможно взращивание ударных группировок и размещение различных систем ракетного оружия. НАТО рассматривает Россию как военного противника, и этот курс будет в перспективе сохраняться», — подчеркнул эксперт.
В связи с этим можно ожидать усиления военной активности, включая учения, на которых армия НАТО репетирует различные варианты войны против РФ, добавил Коротченко.
В свою очередь, заявления о неразмещении ракет наземного базирования «ничего не стоят, особенно в условиях отсутствия обязательного договора в данной сфере», отметил эксперт в беседе с RT.
Озвученная Столтенбергом позиция настораживает и демонстрирует, что не стоит ожидать смену курса альянса в отношении РФ, считает член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор в отставке Павел Золотарёв.
Напомним, что Россия приостановила действие ДОВСЕ в 2007 году после развёртывания на территории Болгарии и Румынии военных баз США, невыполнения странами НАТО обязательств по ратификации договора и вступления в НАТО Литвы, Латвии, Эстонии и Словении, не являющихся участниками договора.
Павел Золотарёв также отметил, что заявление о неразмещении ядерных ракет наземного базирования в Европе — это не решение проблемы, хотя и является положительным моментом.
«Однако у США есть намерение разместить на территории Европы ракеты без ядерных боеголовок, о чём Столтенберг не упоминает. В связи с этим укрепление противовоздушной и противоракетной обороны даст НАТО колоссальные преимущества в возможностях ведения современной войны против России. Несомненно, это серьёзно дестабилизирует обстановку», — подчеркнул эксперт.
Что касается режима усиления санкций против России и создания неопределённости в отношении Украины и Грузии в плане перспективы вступления в НАТО, это настораживающая позиция, которая не даёт основания для оптимизма, добавил Павел Золотарёв. В целом заявления Столтенберга о «двуедином» подходе выглядят дежурными и не внушают доверия, считает эксперт.
«Пока ни о каком диалоге с Россией речи не идёт, это просто слова», — заключил Золотарёв.
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