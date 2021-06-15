«Двуединый подход»: почему генсек НАТО заявил о наращивании потенциала для противодействия России

НАТО будет продолжать наращивать свой военный потенциал для противодействия России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC. По его словам, у НАТО к РФ «двуединый подход», основанный на «обороне и диалоге». Столтенберг добавил, что альянс осуществил самое серьёзное усиление коллективной обороны со времён холодной войны и будет продолжать увеличивать расходы на военную сферу. Он также отметил важность санкций против Москвы. Эксперты отмечают, что подобная позиция подтверждает антироссийский курс НАТО, несмотря на слова о «диалоге».

Североатлантический альянс будет наращивать военный потенциал и использовать комбинацию различных инструментов для противодействия России. Об этом в преддверии саммита лидеров стран НАТО в Брюсселе заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу CNBC.

«Подход НАТО к России основан на так называемом двуедином подходе, который подразумевает оборону и диалог», — сказал Столтенберг.

По словам генерального секретаря альянса, НАТО продолжит укреплять свой оборонный потенциал.

«Именно так мы действуем теперь, осуществив крупнейшее укрепление нашей коллективной безопасности с момента окончания холодной войны, и мы продолжим усиливать нашу коллективную безопасность за счёт высокой степени боеготовности, наращивания войск и увеличения инвестиций в нашу оборону», — приводит слова Столтенберга CNBC.

Генсек НАТО также заявил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) альянс не изменил своей концепции и не намерен размещать новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие.

«Но мы гарантируем, что должным образом реагируем на новые наращивания военного потенциала со стороны России, в том числе в сфере ядерных вооружений», — отметил Столтенберг.

Он отметил, что НАТО будет укреплять систему ПВО и ПРО, но также и стремиться к заключению договоров по контролю над вооружениями, и это «часть диалога с Россией».

Генсек альянса также подчеркнул важность санкций в отношении России, добавив, что их применение должно быть продолжено вместе с увеличением поддержки таких партнёров НАТО, как Украина и Грузия.

Кроме того, Столтенберг заявил, что отношения блока и Москвы находятся «в самой низкой точке со времён холодной войны из-за агрессивной модели поведения РФ».

В то же время в интервью немецкому пресс-агентству DPA Столтенберг выразил готовность к диалогу с Россией.

«Если ситуация будет подходящей, я встречусь с президентом Владимиром Путиным», — заявил генеральный секретарь НАТО.

Двойственные отношения

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в сенате США и Евросоюзе сообщили, что участники саммита лидеров стран НАТО по итогам встречи намерены распространить коммюнике, в котором подтверждается отказ от размещения в Европе ракет наземного базирования.

Западные СМИ отмечали, что данный шаг рассматривается как «возможность снизить напряжённость в отношениях с Москвой и начать диалог о контроле над вооружениями» в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, которая состоится 16 июня.

Саммит НАТО в Брюсселе

Reuters

© Olivier Matthys

Ранее Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните заявил, что альянс приветствует встречу президентов России и США, так как НАТО необходимы не только сдерживание и оборона, но и диалог. По его словам, НАТО следует стремиться улучшить отношения с Россией.

«Сейчас мы видим, что отношения НАТО и России находятся в самой низкой точке с момента окончания холодной войны. Мы должны предотвращать возможные инциденты и несчастные случаи, просчёты, недопонимания, и, следовательно, важны военные каналы связи, транспарентность и предсказуемость, особенно когда отношения между сторонами настолько непростые, как сейчас. Конечно, встреча Байдена с Путиным — это часть такого диалога с Россией», — отметил тогда генсек НАТО.

О своём отношении к НАТО и политике блока в адрес России в преддверии встречи в Женеве высказался и Владимир Путин. В интервью телеканалу «Россия 1» президент РФ напомнил, что даже в период хороших отношений с Москвой страны альянса проигнорировали её интересы в вопросе расширения блока на восток.

«Что касается расширения НАТО, приближение инфраструктуры НАТО к российским границам — чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян и России», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин отметил, что именно при более благоприятных отношениях РФ и Запада произошли две волны расширения НАТО на восток.

«Заметьте, это было тогда, когда не было Крыма, не было никаких событий после госпереворота на Украине, отношения между Россией и коллективным Западом были вполне приемлемыми, если не сказать партнёрскими в прямом, хорошем смысле этого слова, и тем не менее все наши озабоченности просто были проигнорированы, все предварительные договорённости (правда, они носили устный характер, с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым — он, слава богу, жив-здоров, у него можно спросить, он подтвердит наверняка), они были преданы Западом забвению», — отметил Владимир Путин.

Сдерживание по границам

Стоит отметить, что саммит лидеров стран НАТО в Брюсселе проходит на фоне крупнейших учений альянса в Европе со времён холодной войны — Defender Europe 2021. В них задействованы более 28 тыс. военнослужащих из 26 стран, включая США. В рамках манёвров проводятся военные операции на территории 12 стран.

В апреле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что манёвры НАТО имеют «явную антироссийскую направленность». По его словам, увеличение военного присутствия Соединённых Штатов и блока НАТО в Европе приводит к росту военной опасности.

Учения Defender Europe 2021

globallookpress.com

© Lubos Pavlicek

Шойгу также констатировал, что «модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по 30» (формирование в НАТО групп по 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней).

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с RT отметил, что слова Столтенберга в интервью о намерении наращивать военный потенциал альянса для противодействия РФ подтверждают антироссийский курс НАТО.

«Сегодня Североатлантический альянс намеренно приближается к российской границе, в том числе занимается развитием новой инфраструктуры на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, на базе которой возможно взращивание ударных группировок и размещение различных систем ракетного оружия. НАТО рассматривает Россию как военного противника, и этот курс будет в перспективе сохраняться», — подчеркнул эксперт.

В связи с этим можно ожидать усиления военной активности, включая учения, на которых армия НАТО репетирует различные варианты войны против РФ, добавил Коротченко.

В свою очередь, заявления о неразмещении ракет наземного базирования «ничего не стоят, особенно в условиях отсутствия обязательного договора в данной сфере», отметил эксперт в беседе с RT.

Озвученная Столтенбергом позиция настораживает и демонстрирует, что не стоит ожидать смену курса альянса в отношении РФ, считает член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор в отставке Павел Золотарёв.

«Важно отметить, что значительная часть вины за обострение российско-европейских отношений лежит именно на НАТО, которое пытается списать это на действия России. Естественно, этот процесс инициировали США, но большинство членов альянса поддержали эту политику. Например, Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) погиб из-за нежелания некоторых членов НАТО сотрудничать с Россией», — рассказал собеседник RT.

Напомним, что Россия приостановила действие ДОВСЕ в 2007 году после развёртывания на территории Болгарии и Румынии военных баз США, невыполнения странами НАТО обязательств по ратификации договора и вступления в НАТО Литвы, Латвии, Эстонии и Словении, не являющихся участниками договора.

Павел Золотарёв также отметил, что заявление о неразмещении ядерных ракет наземного базирования в Европе — это не решение проблемы, хотя и является положительным моментом.

«Однако у США есть намерение разместить на территории Европы ракеты без ядерных боеголовок, о чём Столтенберг не упоминает. В связи с этим укрепление противовоздушной и противоракетной обороны даст НАТО колоссальные преимущества в возможностях ведения современной войны против России. Несомненно, это серьёзно дестабилизирует обстановку», — подчеркнул эксперт.

Что касается режима усиления санкций против России и создания неопределённости в отношении Украины и Грузии в плане перспективы вступления в НАТО, это настораживающая позиция, которая не даёт основания для оптимизма, добавил Павел Золотарёв. В целом заявления Столтенберга о «двуедином» подходе выглядят дежурными и не внушают доверия, считает эксперт.

«Пока ни о каком диалоге с Россией речи не идёт, это просто слова», — заключил Золотарёв.