Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."

В Балтийском море судно-трубоукладчик "Фортуна" в настоящее время продолжает строительство газопровода "Северный поток - 2". Завершение проекта уже не остановить, и на этой волне будто бы "вбросили" новые методички. Один из примеров появился у двоюродного брата Немцова на его странице в соцсети.

Судно "Фортуна" возобновило работу по строительству газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии. Ранее проект был приостановлен из-за исков правозащитных организаций. Немецкое агентство DPA сообщает, что на данный момент судно имеет все необходимые разрешения от властей Германии на проведение работ.

Словом, проект будет реализован. И кстати, это уже признали в США. Нет инструментов, которые смогли бы остановить строительство. Вероятно, на этой волне в соцсетях разгоняют совсем уж смешные "вбросы". Один из таких на личной странице обнародовал Игорь Эйдман, двоюродный брат политика Бориса Немцова. "Голос Мордора", иронизируя, пишет: "Игорь Эйдман бьёт в набат".

Рассказывает Эйдман (конечно, не от себя - эта история уже стала мемом в Сети), что некий таксист - как полагается, "бывший полковник разведки", - спросил, а знает ли пассажир, что диаметр трубы "Северного потока - 2" соответствует габаритам танка "Армата".

"Говорит: "Понимаешь, что происходит?" И я, кажется, начинаю понимать", - заключает автор.