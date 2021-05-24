Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся&quo...
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
Русский дипломат предупредил о грядущей катастрофе с Крымом
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на гра...
Главная / Политика

Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."

24 мая 2021, 00:05  •  47 • Политика
В Балтийском море судно-трубоукладчик "Фортуна" в настоящее время продолжает строительство газопровода "Северный поток - 2". Завершение проекта уже не остановить, и на этой волне будто бы "вбросили" новые методички. Один из примеров появился у двоюродного брата Немцова на его странице в соцсети.
Судно "Фортуна" возобновило работу по строительству газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии. Ранее проект был приостановлен из-за исков правозащитных организаций. Немецкое агентство DPA сообщает, что на данный момент судно имеет все необходимые разрешения от властей Германии на проведение работ.
Словом, проект будет реализован. И кстати, это уже признали в США. Нет инструментов, которые смогли бы остановить строительство. Вероятно, на этой волне в соцсетях разгоняют совсем уж смешные "вбросы". Один из таких на личной странице обнародовал Игорь Эйдман, двоюродный брат политика Бориса Немцова. "Голос Мордора", иронизируя, пишет: "Игорь Эйдман бьёт в набат".
Рассказывает Эйдман (конечно, не от себя - эта история уже стала мемом в Сети), что некий таксист - как полагается, "бывший полковник разведки", - спросил, а знает ли пассажир, что диаметр трубы "Северного потока - 2" соответствует габаритам танка "Армата".
"Говорит: "Понимаешь, что происходит?" И я, кажется, начинаю понимать", - заключает автор.
Игорь Эйдман, двоюродный брат Бориса Немцова, бьёт в набат. pic.twitter.com/Jv8gyk0Yse
— Голос Мордора (@spacelordrock) May 22, 2021

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
23 мая 2021, 18:35
Китайцы об ошибке Зеленского: "Киев потерпел ужасное поражение"
23 мая 2021, 16:45
Песков сделал важное заявление о встрече Путина и Байдена
23 мая 2021, 20:25
Русский пилот наказал американцев, показавших ему средний палец с палубы корабля - Sohu
23 мая 2021, 20:25
В Госдуме назвали последствия появления "Северного потока - 2": "Будут терять самое страшное"
23 мая 2021, 20:25
МИД Литвы, Австрии и Германии выдвинули требования к Минску из-за Ryanair
23 мая 2021, 17:40
В Совфеде отреагировали на условие Киева о поставках воды в Крым
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
18 мая 2021, 15:45
Подбит русским оружием? Видео с горящим израильским танком насторожило соцсети
22 мая 2021, 08:40
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
22 мая 2021, 01:20
Резкое заявление Путина впечатлило болгар: "Ковбои сдали назад"
18 мая 2021, 11:10
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется ли вам, джентльмены"
21 мая 2021, 13:25
Русский дипломат предупредил о грядущей катастрофе с Крымом
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.