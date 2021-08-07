«Двойные стандарты в подходах»: как в России отреагировали на отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

Москва разочарована решением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не участвовать в наблюдении за выборами в Госдуму, принятым структурой «в одностороннем порядке», заявили в МИД РФ. В ведомстве также отметили, что так и не получили «внятных объяснений, почему параметры, которые, казалось бы, уже приводили к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств, оказались неприменимы к Российской Федерации». Ранее в ОБСЕ сообщили, что отказываются от миссии, поскольку Москва ограничила число представителей структуры на фоне пандемии. На решение организации отреагировали в Лондоне и Вашингтоне, заявив о его полной поддержке. По мнению экспертов, ситуация вокруг наблюдателей ОБСЕ и осуждение позиции Москвы со стороны США и Великобритании имеют политическую подоплёку.

В МИД России заявили, что разочарованы решением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не участвовать в наблюдении за выборами в Госдуму, принятым структурой «в одностороннем порядке».

«Мы так и не получили внятных объяснений, почему параметры, которые, казалось бы, уже приводили к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств, оказались неприменимы к Российской Федерации. Всё это сильно напоминает... логику в духе «либо по-нашему, либо никак». И это, конечно, не оздоравливает диалог с Бюро (по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. — RT), скорее, его затрудняет», — заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов на совещании временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Ранее ОБСЕ проинформировала об отказе от участия в наблюдении за выборами в Госдуму РФ, поскольку Москва ограничила число представителей структуры на фоне эпидемиологической ситуации.

Тем не менее, по словам Олега Гаврилова, отсутствие наблюдателей БДИПЧ не скажется на качестве наблюдательного процесса, в том числе потому, что «квоту Бюро, если оно будет упорствовать в своём нежелании приехать в Россию, наверняка с удовольствием выберут» другие мониторинговые структуры.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ также предложил выработать единообразные, транспарентные и понятные критерии и методологии мониторинга волеизъявления граждан в любом государстве ОБСЕ, которые могут быть адаптированы под реалии пандемии.

«Обо всём можно договориться, в министерстве готовы к такой работе», — заявил Гаврилов.

Отказ ОБСЕ участвовать в наблюдении за российскими выборами прокомментировали и в Центральной избирательной комиссии РФ. Так, член ЦИК Игорь Борисов напомнил о «высоком уровне политизированности в деятельности БДИПЧ и двойных стандартах в подходах к наблюдению».

«Чем более открыто и гласно работает ЦИК и избирательная система в целом, тем сильнее и безапелляционнее оказывается давление на избирательную систему и предпринимаются попытки подорвать доверие к предварительным процедурам. К сожалению, к этому процессу, как мы видим, подключились и некоторые международные организации», — отметил Борисов на совещании временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Кремль

РИА Новости

© Владимир Баранов

Он также добавил, что все заявления представителей ОБСЕ относительно текущей избирательной кампании в РФ незаконны и «фактически являются вмешательством в российские выборы», поскольку структура сама отказалась от аккредитации. При этом Борисов подчеркнул, что приглашение БДИПЧ ОБСЕ не отзывалось.

«Но наблюдение, как того требуют директивные документы ОБСЕ, должно осуществляться в рамках национального закона и в соответствии с текущей ситуацией, в данном случае мы подразумеваем ситуацию с пандемией COVID-19», — резюмировал он.

«Касается всех иностранных наблюдателей»

Напомним, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе планировала направить в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму 500 своих наблюдателей. Однако Москва из-за распространения коронавируса ограничила численность делегации 60 представителями организации.

«ОБСЕ столкнулась с ограничениями, позволяющими отправить лишь небольшую часть от планируемого числа наблюдателей, и это попросту не позволяет нам эффективно и тщательно выполнять нашу работу», — отмечается в сообщении ОБСЕ, в котором также говорится, что структура исключительно самостоятельно определяет параметры мониторинга, включая численность наблюдателей.

В интервью РИА Новости представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нэт Перри пояснил, что цифру в 500 наблюдателей организация определила по ряду факторов, в том числе с учётом размера территории России. При этом, по его словам, фактическое количество командированных представителей структуры могло быть меньше.

Как уточнил во время брифинга заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов, условие Москвы об ограниченном количестве наблюдателей относится ко всем иностранным структурам и вызвано необходимостью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

«Подчёркиваем, что данное решение не дискриминирует БДИПЧ, — оно касается всех иностранных наблюдателей. Причём среди других международных структур именно Бюро была предоставлена возможность направить самую большую по численности наблюдательную миссию», — уточнил он.

По словам Бикантова, Москву «откровенно разочаровывает де-факто пренебрежительное отношение Бюро» к усилиям РФ по противодействию распространению COVID-19.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал отказ ОБСЕ «показательным демаршем».

При этом на ситуацию вокруг выборов в нижнюю палату российского парламента и ОБСЕ обратили внимание США и Великобритания.

Вашингтон выразил сожаление касательно того, что представители организации не смогут наблюдать за выборами в Госдуму.

«Полностью поддерживаем БДИПЧ и Парламентскую ассамблею в их принципиальной позиции о том, что они не смогут эффективно наблюдать за выборами в условиях таких ограничений», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

При этом в американском дипведомстве подчеркнули, что международное сообщество будет следить за процессом голосования в РФ, чтобы определить, «благоприятствуют ли условия проведению свободных и честных выборов».

«Россия не избежит международного внимания», — отметили в Госдепе.

Символика ОБСЕ

AFP

© SERGEI SUPINSKY

Ранее с похожим заявлением выступил и постпред Великобритании в ОБСЕ Нейл Буш. По его словам, Соединённое Королевство разделяет разочарование организации в связи с тем, что введённые Москвой ограничения не позволят ей представить российским избирателям «прозрачную и авторитетную оценку предстоящих выборов в Думу».

«Решение России резко ограничить число наблюдателей подорвёт эффективность наблюдения за выборами со стороны БДИПЧ и доверие (к результатам этого наблюдения. — RT)», — сообщил Буш.

На эти слова британского постпреда отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Лондон демонстрирует двойные стандарты в своей оценке выборов в России и США, и напомнила, что группа наблюдателей на выборах президента в Соединённых Штатах состояла из 30 человек.

«Отчасти ангажирована»

Как отмечают опрошенные RT эксперты, отказ ОБСЕ от участия в наблюдении за выборами в Госдуму, а также тот информационный шум, который подогревается Западом, объясняются политическими мотивами.

«То, что сейчас происходит вокруг ОБСЕ и выборов в Госдуму, в очередной раз доказывает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отчасти ангажирована. Именно в РФ она решила направить пять сотен своих наблюдателей, в то время как их численность в других странах могла быть в десятки раз ниже. Кроме того, исходя из отказа ОБСЕ посетить РФ в сокращённом составе, можно сделать вывод, что 500 человек структуре нужны были лишь для того, чтобы делегитимизировать российские выборы и целенаправленно выискивать какие-то огрехи», — сказал в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в интервью RT обратил внимание на то, что мониторинговая активность ОБСЕ сконцентрирована исключительно на восточном направлении.

«Ближе к западу эта деятельность резко снижается. Хотя поводы для внимательного мониторинга есть крайне веские. Например, президентские выборы в США 2020 года, в достоверности результатов которых до сих пор сомневается значительная часть американцев. Но западные наблюдатели предпочитают закрывать на это глаза», — констатирует Батюк.

С точки зрения аналитиков, Лондон и Вашингтон при помощи наблюдателей ОБСЕ, скорее всего, рассчитывали обнаружить какие-либо нарушения на выборах в Госдуму и использовать это в своих геополитических целях.

«США и Великобритания в этом заинтересованы, они очень быстро подхватывают информационные поводы, которые хоть как-то могут связать со своими идеями о том, что Россия якобы недостаточно демократична. Отсюда сожаления и разочарования Вашингтона и Лондона вокруг ситуации с ОБСЕ, которая в этом году не сможет приложить усилия к обесцениванию голосования в РФ. При этом США и Великобритания уже сейчас готовятся к информационной кампании по дискредитации и делегитимизации российского выборного процесса, о чём и свидетельствуют их последние заявления», — пояснил Данюк.

Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Батюк.

«Американцы и британцы достаточно активно пытаются вмешаться в российский избирательный процесс. Они действуют по принципу двойных стандартов. Например, во время президентских выборов некоторые штаты не допускали наблюдателей ОБСЕ. Когда же дело доходит до России, то даже сокращение числа наблюдателей из-за пандемии становится отличным поводом для нападок», — пояснил аналитик.

Выборы в Госдуму в 2016 году

РИА Новости

© Александр Полегенько

Никита Данюк, в свою очередь, напомнил, что Россия всегда была открыта для наблюдения международных организаций во время избирательных процессов в стране, и даже во время пандемии РФ не отказала ОБСЕ в этом.