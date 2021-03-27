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Двойные стандарты США: Закупают русскую нефть, но запрещают русский газ

27 марта 2021, 05:55  •  8 • Политика
Эксперт Станислав Митрахович указал на двойные стандарты США, Американцы закупают русскую нефть, одновременно запрещая закупать Европе трубопроводный газ в России.
Россия умудрилась войти в тройку крупнейших экспортёров нефти в США. Двойные стандарты американцев интервью РИА ФАН прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Дело в том, что США остались без поставок черного золота из Венесуэлы, против которого введены санкции. Кроме того, члены ОПЕК договорились о сокращении добычи.
Альтернативой стала тяжелая нефть из России, тогда как легкую американскую нефть экспортируют на переработку в другие страны. При этом Вашингтон активно пытается заставить страны Европы отказаться от закупок российского трубопроводного газа.
"Показывает их двойные стандарты в отношениях: что можно им, то нельзя Европе. Я думаю, Россия могла бы использовать этот аргумент в том числе в диалоге с Европой", - пояснил Митрахович.
Эксперт не исключает, что в будущем США попытаются запретить поставки российской нефти в случае эскалации конфликта. Но пока Москва зарабатывает на американцах.
Как ранее заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2"приведёт к снижению цен на гах на рынке Европы, что почувствуют простые немцы. Поэтому проект будет реализован, несмотря на проблемы, организованные американцами.
"Увеличит конкурентоспособность нашей промышленности, индустрии, то есть здесь всё правильно, и именно поэтому мы за "Северный поток - 2" так долго бились, стояли и будем стоять", - заявил парламентарий в интервью сайту 360tv.ru.

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