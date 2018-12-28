Двойные стандарты США: Руководство страны забыло о свободе слова и приговорило американку за пост в Facebook

Жительница штата Огайо рассказала в Facebook об ученике местной школы, который приносил на занятия оружие. Обеспокоенные жители города подхватили обсуждение этой темы. В итоге власти обвинили женщину в "разжигании паники" и приговорили к году домашнего ареста. По мнению депутата Госдумы России Евгения Федорова, этим примером США наглядно демонстрируют применяемую ими политику двойных стандартов.

Депутат Госдумы Евгений Федоров прокомментировал случай американки Эрин Кроган, осужденной за посты в Facebook, отметив, что подобная история является наглядным примером двойных стандартов США, передает информагентство Nation News.

На Эрин Кроган из штата Огайо завели уголовное дело после того, как она опубликовала в соцсети пост о том, что один из учеников местной школы приносил в учебное заведение, в котором учится и дочь Кроган, огнестрельное оружие. Жители города подхватили обеспокоенность Эрин и начали писать письма в правоохранительные органы с просьбой организовать проверку. В итоге подобные посты и заявления стали "раздражать" местные власти. Директор школы заявила, что публикуемые в соцсетях посты были "возмутительными" и "очень агрессивными". Согласно законодательству штата, разжигание паники относится к уголовно наказуемому преступлению. Поэтому Эрин Кроган приговорили к одному году домашнего ареста, кроме того, в течение этого времени ей запрещено пользоваться соцсетями.

"Власти криминализировали свободу слова в Facebook!" - с возмущением отметил адвокат Джефф Лэйборн, защищавший интересы Кроган в суде.

Депутат Евгений Федоров заявил, что американское руководство, придерживающееся англосаксонского права, примером с Кроган наглядно демонстрируют менталитет "колониальной державы", когда, с одной стороны, американское общество и власть могут защищать себя от клеветы, но, с другой стороны, если к подобной защите прибегнут в другом государстве, США начнут этому противостоять. Американское руководство уверено, что те нормы права, которые они применяют у себя, не могут быть применены в других странах. Поэтому американец не вправе атаковать институты власти в своей стране, но если, например, российские или китайские институты власти попробуют защититься от подобных атак со стороны своих граждан, то США начнут сразу же противостоять этому, выкрикивая лозунги о свободе слова.