Двойные стандарты бьют по своим. Когда "сольют" Израиль и введут санкции против него?

Ситуация вокруг сектора Газа и в Израиле продолжает обостряться. У каждой из сторон застарелого конфликта – своя правда, и настроены они весьма решительно. Число погибших в Газе в результате усилившихся обстрелов и авианалётов израильтян, согласно данным местного Минздрава, выросло до 119 человек, ранения получили 800 человек, в том числе 31 ребёнок и 19 женщин. Израиль официально сообщил о восьми погибших на своей территории, количество раненых достигло 523 человек.

Число убитых и раненых с обеих сторон постоянно растёт. По Израилю в общей сложности было выпущено из Газы в ходе нынешнего конфликта свыше 1,75 тысячи ракет, часть из которых взорвалась над территорией самого мятежного анклава. По оценкам израильских военных, эффективность системы ПВО "Железный щит" составляет 90% – это значит, что часть палестинских ракет достигает целей.

Израиль применяет в ответ по позициям ХАМАС в Газе, хотя от этого страдает, естественно, и мирное население, артиллерию, ВВС, танки. Наземная карательная операция пока не начиналась, хотя необходимые военные силы вокруг Газы для этого собраны. Можно сказать, что пока проводится "артподготовка". 160 израильских военных самолётов бомбили с не ясным пока эффектом создававшиеся годами подземные коммуникации ("метро") ХАМАС. Бомбёжки продолжаются днём и ночью, зрелище – устрашающее.

Что грядёт?

Как ни странно это звучит, на этой войне все ждут понедельника. До понедельника стороны будут пугать друг друга и дистанционно проливать кровь, но если к этому времени обстрелы Израиля из Газы не прекратятся, наземная операция станет неизбежной. А потом всё на время успокоится – чтобы затем с новой силой вспыхнуть вновь. Почему мы так думаем? Потому что пятница – священный день для мусульман, суббота – для иудеев, воскресенье – для христиан. К тому же в воскресенье соберётся на экстренное заседание по ситуации вокруг Газы Совбез ООН. Если к этому времени великие державы, прежде всего "ближневосточный квартет" (группа международных посредников в лице США, России, ЕС и ООН) и непосредственные участники конфликта не найдут возможности резко снизить накал противостояния, наземное вторжение Израиля в Газу не заставит себя долго ждать. "Защитник стен" (так называется израильская операция) должен будет отобрать у палестинцев "Меч Иерусалима" (название операции ХАМАС).

Западные страны, правящие круги которых во многом недовольны Израилем Биньямина Нетаньяху, признают необходимость этого шага и не будут особенно бить ЦАХАЛ по рукам. Хотя все, в том числе израильские власти, прекрасно, повторим, понимают: "умиротворение" наступит ненадолго. Палестинские руководители, со своей стороны, убеждены, что постоянное поддержание напряжённости и рост насилия, несмотря на десятикратно большие потери, это единственный способ одержать над Израилем окончательную победу, выжить израильтян с Ближнего Востока – не завтра, конечно, а лет через 50. И неангажированные наблюдатели с ними в этом согласны.

Война слов

Разворачивающиеся сейчас драматические события проходят под аккомпанемент воинственных заявлений лидеров Израиля и Палестины. Например – о решимости заставить заплатить противника "очень высокую цену" (израильский премьер Биньямин Нетаньяху). Или что "продолжающаяся агрессия против палестинского народа повсюду, в том числе в секторе Газа, превысила все пределы полного пренебрежения ко всем международным нормам и пактам" (президент Палестины Махмуд Аббас). Причём Аббас заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, согласно палестинскому информагентству WAFA, что "сделает всё возможное, чтобы защитить палестинский народ и остановить оккупацию".

Большого впечатления на США такие речи, однако, не производят. Президент Джо Байден, выразив надежду, что военные действия между израильтянами и палестинцами "будут завершены раньше, чем позже", осудил, выступая перед журналистами в Белом доме, "ракетные обстрелы, в том числе Иерусалима и Тель-Авива, со стороны ХАМАС и других террористических группировок". Президент США выразил также "поддержку безопасности Израиля и законному праву Израиля защищать себя и свой народ".

А ведь многие в Израиле и не только упрекают Вашингтон в том, что он "сливает" Израиль и что вообще нынешняя ситуация возникла из-за того, что палестинцы при Байдене не уверены в безоговорочной поддержке США своего израильского союзника, в связи с чем так и осмелели, желая прощупать американцев и израильтян на предмет того, как далеко они могут зайти. Кстати, по крайней мере отчасти данное суждение справедливо и отражает реальность.

Тем не менее за Израилем есть некоторые реальные грехи, за которые его никто, кроме палестинцев, не наказывает. Его нынешняя, полученная благодаря нескольким войнам с арабами территория заметно больше той, которая была отписана евреям ООН. Израиль методично проводит аннексию палестинских земель с помощью расширения сети напоминающих крепости еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, пытается полностью присвоить Восточный Иерусалим. Израильские власти за это на Западе, конечно, критикуют, но очень вяло, и это мало на что влияет. Формально против еврейского государства введены международные санкции – но они касаются фактически лишь товаров, произведённых в тех самых поселениях. Секторальных и персональных санкций против Израиля и израильтян за это не вводят.

А если бы это была Россия?

Однако тут в описании текущих событий хотелось бы поставить точку или многоточие, подняв один принципиальный и, увы, традиционный вопрос – о двойных стандартах. А у России было бы признанное Западом, где палестинцев решительно поддерживают в основном леваки и маргиналы, "законное право защищать себя и свой народ" от нападения или враждебных действий извне?

Вся давняя и недавняя история России говорит о том, что такого права у России и русских нет. Кто-то возмущался на Западе, когда русских массово изгоняли и убивали в 90-е годы в Чечне? Разумеется, нет. Все симпатии Запада были на стороне якобы несчастных и невинных чеченцев. Кое-кто из них как "жертвы" России перебрался в европейские страны, и они теперь успешно воюют там с такими же беженцами-палестинцами за контроль над преступным миром, от чего уже стонут и Германия, и Франция.

Кто-то на Западе защищает от дискриминации и ущемления прав человека русское население вошедших в Евросоюз стран Прибалтики? Наивный вопрос! Конечно, нет. У свыше 10% населения Латвии до сих пор паспорта неграждан! Большинство из них давно живут в этой стране, где с позволения Брюсселя героизируют местных эсэсовцев, сделавших Латвию и её соседей – Эстонию и Литву – в годы минувшей войны "свободными от евреев". Русские от них тоже ещё как пострадали – уничтожались целые деревни.

А может быть, кто-то на Западе хотя бы по-отечески пожурил бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, уничтожавшего из танков, орудий и реактивных систем залпового огня, бомбардировок с воздуха в период олимпийского перемирия русских миротворцев и российских граждан в Южной Осетии? Нет, все дружно и возмущённо заголосили только тогда, когда Россия ответила и прогнала грузинских карателей. И совершенно не возмутились, например, когда укронацисты устроили массовое сожжение сторонников России в одесском Доме профсоюзов.

Даже на Западе многие возмущаются израильской блокадой сектора Газа, которая вызвана отчасти объективными причинами. Но там совсем не слышно голосов возмущения в связи с тем, что Украина хладнокровно и в абсолютно варварском стиле лишила жителей Крыма водоснабжения из Днепра, пытаясь уморить население выбравшего Россию полуострова жаждой, превратить его землю в безлюдную пустыню. Даже невозможно себе представить, какой шум и вопли стояли бы в мире, если бы в данном случае Украина с Россией поменялись местами!

Более того, именно Россия находится под прицелом чрезвычайно серьёзных санкций со стороны Запада, санкций, которые отнюдь не ограничиваются (если брать в расчёт опыт Израиля), например, предприятиями, находящимися в Крыму.

Поэтому русские могут утешить считающих себя "преданными" Западом, прежде всего Вашингтоном Байдена, израильтян – с настоящими двойными стандартами, дорогие друзья, вы ещё не сталкивались, это вам всё ещё только предстоит.