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Двойные стандарты

10 июля 2018, 22:54  •  74 • Карикатуры

СМИ со ссылкой на письмо украинского министра Игоря Насалика сообщили, что Киев хочет возобновить совместные проекты с Россией в области атомной энергетики.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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