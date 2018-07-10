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Двойные стандарты
10 июля 2018, 22:54 • 74 • Карикатуры
СМИ со ссылкой на письмо украинского министра Игоря Насалика сообщили, что Киев хочет возобновить совместные проекты с Россией в области атомной энергетики.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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