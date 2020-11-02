«Двойные и тройные стандарты»: советника Трампа по COVID-19 вынудили извиниться за интервью RT

Интервью члена рабочей группы Белого дома по борьбе с COVID-19 Скотта Атласа телеканалу RT вызвало шквал негатива в американском обществе. По мнению журналистов мейнстримных медиа США, представители президентской администрации не имеют права общаться с государственным СМИ России. Откровенная травля профессора Стэнфордского университета привела к тому, что тот извинился за то, что якобы «позволил себя использовать».

Член целевой группы Белого дома по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 Скотт Атлас был вынужден принести извинения за то, что дал интервью российскому телеканалу RT.

Беседа советника президента США Дональда Трампа, профессора Стэнфордского университета с ведущим передачи Going Underground на RT Афшином Раттанзи вышла в эфир 31 октября. Основной темой дискуссии стало здравоохранение на фоне пандемии COVID-19. Напомним, что США, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, занимают первое место в мире как по количеству выявленных случаев коронавируса (9,2 млн), так и по числу летальных исходов (231 тыс.).

Атлас, в частности, заявил, что практика закрытия общественных мест, наоборот, «губит людей», а руководство системы общественного здравоохранения «потерпело полный провал».

«Локдауны войдут в историю как полное фиаско государственной политики, проводимой теми, кто был неправ и не желал этого признавать. Эти люди не владели информацией, не проявляли ни к чему интереса, они были одержимы идеей положить конец распространению COVID-19 любой ценой, а цена эта огромна», — говорил он.

После выхода интервью Атласа подвергли массовой критике не за то, что он поставил под сомнение деятельность системы здравоохранения и принятые меры в борьбе с распространением COVID-19, а за общение с российским телеканалом.

Наиболее резко в связи с интервью Атласа RT высказались журналисты мейнстримных медиа США, обвинив его в контакте «с рупором Кремля».

«У Скотта Атласа выдалась интересная неделька. Вот он на российском пропагандистском канале RT, на программе, выпуск которой непринуждённо начинается с некоторых фактов об американском империализме», — написал корреспондент Politico Райан Лизза.

В свою очередь, корреспондент The Washington Post Грег Миллер, ссылаясь на данные американской разведки, назвал RT «одной из главных пропагандистских платформ Кремля». При этом журналист CNN Джим Акоста заявил, что Атлас дал интервью российскому телеканалу, не спрашивая одобрения у Белого дома.

Своё мнение также высказал бывший посол Соединённых Штатов в РФ Майкл Макфол.

«Не буду комментировать политику в области здравоохранения. Я в ней не специалист. Но никакому государственному должностному лицу США не следует давать интервью персональному пропагандистскому каналу Путина. RT.com зарегистрирован как иноагент в соответствии с законом «О регистрации иностранных агентов». Совету по национальной безопасности нужно лучше информировать сотрудников Белого дома», — написал экс-дипломат в Twitter.

Такой шквал негатива привёл к тому, что Скотт Атлас опубликовал твит, в котором извинился за своё появление в эфире RT.

«Недавно я дал интервью RT, не зная, что этот канал зарегистрирован в США как иностранный агент. Сожалею, что дал это интервью, и прошу прощения за то, что позволил себя использовать. В особенности же хочу извиниться перед специалистами в области национальной безопасности, которые усердно работают над тем, чтобы нас защищать», — написал он в своём Twitter.

Однако и это не остановило поток негатива. Как считает корреспондент The Christian Science Monitor Дэн Мёрфи, Атлас солгал о своём незнании того, что RT признан иноагентом в США.

«Над тем, чтобы информировать таких говорунов, как Атлас, и координировать их появление в СМИ, работает огромный федеральный бюрократический аппарат. RT — наименее значимый элемент. Смертоносная трамповская пропаганда, которую он распространяет (будь то на RT, VoA* или Fox), — вот что его дисквалифицирует», — заявил он.

Напомним, что в 2017 году Министерство юстиции США потребовало от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента в связи с обвинениями «во вмешательстве России» в американские выборы 2016 года. 13 ноября 2017-го главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о регистрации американской редакции телеканала в качестве иноагента.

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в неё всё ещё верит», — сказала она.

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© Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

По словам члена Общественной палаты Марии Бутиной, которая провела 467 дней в американской тюрьме по обвинению в «сговоре с целью работы на иностранное правительство», вызывает отвращение не только позиция тех, кто «гнобил» Атласа, но и отсутствие готовности у члена президентской администрации США «постоять за себя и свои взгляды».

«На него тут же набросились все американские медиа: мол, как ты мог! Предатель! Оказывается, теперь с инакомыслящими разговаривать в свободной Америке нельзя, а если поговорил, то всё — будут тебя клевать и гнобить. Чиновник быстренько сориентировался и извинился: мол, не в курсе был, что нельзя, простите, каюсь», — написала она в своём Telegram-канале.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин заметил, что критика в адрес сотрудника Белого дома свидетельствует о низком уровне свободы слова в США.

«Свобода слова в Америке крайне ограниченна и крайне политизированна. Свобода слова в Америке заменяется политкорректностью. И всё это мы видим раз за разом», — сказал собеседник RT.

Как заявил член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков, США сделали всё для того, чтобы выставлять картинку свободы слова в СМИ, при этом на самом деле в стране «попросту уничтожают свободу слова любой ценой».

«И эта игра происходит довольно давно. К сожалению, я полагаю, что ситуация будет только усугубляться и это будет уже абсолютно не смешно. И говорить о двойных и тройных стандартах существования свободы слова в Соединённых Штатах Америки придётся всё чаще и чаще», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.