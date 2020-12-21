Двойной укол: Гамалеи и AstraZeneca объединились против COVID-19

Международное сотрудничество в области разработки вакцин необходимо для того, чтобы остановить пандемию COVID-19 и дать ответ на возможное появление новых штаммов вируса. Об этом «Известиям» заявили эксперты, комментируя подписание меморандума между НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи, англо-шведской корпорацией AstraZeneca , Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «Р-Фарм» . Комбинация вакцины «Спутник V» и препарата от AstraZeneca может усилить возможную иммунологическую эффективность и создать более продолжительную защиту. По случаю подписания меморандума Владимир Путин провел 21 декабря встречу в режиме видеоконференции. Глава государства считает, что именно с помощью сотрудничества можно преумножить достигнутые результаты отдельных стран и компаний .

Усилить вакцину

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 77 млн человек. Количество смертельных исходов — свыше 1,7 млн. Кроме того, в Великобритании недавно была обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, которая заставила многие страны закрыть авиасообщение с Туманным Альбионом.

На этом фоне подписание меморандума о сотрудничестве имеет особое значение. Владимир Путин убежден, что такой настрой на партнерство сегодня может служить убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели — защиты жизни, здоровья и безопасности людей . Первая в мире вакцина — «Спутник V» была разработана научными сотрудниками НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Собственную вакцину — AZD1222 создала и англо-шведская компания AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. На днях было объявлено о начале клинических исследований по оценке безопасности и эффективности комбинированного применения этих двух вакцин.

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— Знаю, что коллеги и в России, и представители AstraZeneca считают такую совместную программу важнейшим шагом в поиске наиболее эффективных решений для борьбы с ковидной инфекцией, — подчеркнул Владимир Путин . — Подобная кооперация способна дать мощную отдачу, синергию как для повышения эффективности, надежности самой вакцинации, самой вакцины, так и для ее большей доступности за счет внедрения различных схем вакцинации, а также организации современного производства и логистики, использования самых передовых промышленных мощностей в России и в других странах мира.

Клинические испытания не потребуют больших инвестиций и длительного времени, поскольку технологические платформы, на которых созданы обе вакцины, принципиально схожи , отметил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Те компоненты, которые входят, как в один, так и в другой препарат, легко совместимы, добавил он. По его словам, комбинация вакцины «Спутник V» и препарата от AstraZeneca может усилить возможную иммунологическую эффективность и создать более продолжительную защиту . При этом англо-шведская компания начнет «начнёт клиническое исследование своей вакцины с комбинацией с аденовирусом «Спутника» 26-го серотипа в ближайшее время в трёх странах», сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Между тем «Р-Фарм» выступит одним из спонсоров этого исследования.

— Есть большой эмпирический опыт у Гамалеи с аденовирусами. Они больше двух десятков лет над этим работают. Объединение научных коллективов и включение в совместную программу позволит создать вакцину совершенно нового уровня, — заявил «Известиям» член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Исследования показывают, что ни у кого из добровольцев, привитых препаратом «Спутник V», не развилась средняя или тяжелая форма коронавирусной инфекции . То есть, даже если кто-то все же и заразился COVID-19, то пациенту не потребовалась госпитализация. По словам Александра Гинцбурга, вакцина продемонстрировала высокую иммунологическую эффективность и 100% эпидемиологическую значимость. Владимир Путин в свою очередь на встрече отметил, что он лично знает случаи, когда провакцинированные члены одной семьи, реагируют на вирус по-разному: один не заражается, а второй заболевает в легкой форме. Александр Гинцбург пояснил, что «у человека, который вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона — белка, который является характеристикой врожденного иммунитета».

— Высокий интерфероновый статус, как правило, бывает у людей, которые ведут нормальный, правильный образ жизни, хорошо питаются, хорошо спят и не попадают в стрессовые ситуации, — уточнил он.

Международный тандем

По словам главы государства, именно с помощью кооперации можно преумножить достигнутые результаты отдельных стран и компаний. При этом Россия, безусловно, готова к объединению таких усилий и совместной работе , добавил он. Парламентарий Александр Петров уверен, что международному научному сообществу нужно научиться оперативно распознавать вирус, создавать и оптимизировать производства. Важно быстро проводить клинические и доклинические исследования.

— В обычном порядке лекарства регистрируем 5-10 лет, а с вакциной так не получится. Мы должны научиться работать в совершенно новой схеме, — считает политик.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский также уверен, что сейчас не нужна никакая «гонка вакцин» . При этом специалист подчеркнул в беседе с «Известиями», что подписание меморандума — весьма важное событие на фоне скепсиса, который прослеживался со стороны зарубежных коллег.

— Распространялась информация, что вакцина получила регистрацию против всех правил и так далее. Хотя, она получила временную регистрацию по нашим законам. Постепенно ситуация была переломлена и мнение изменилось. Спокойные и обстоятельные ответы в научном сообществе, в СМИ, сработали. Наши зарубежные партнеры поняли, что мы тоже кое-что можем сделать полезное. В данной ситуации лучше объединить усилия, чем конкурировать , — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пандемия и ее последствия касаются каждого государства, поэтому международное сотрудничество крайне необходимо, согласен и кандидат медицинских наук, член Совфеда Владимир Круглый. По его словам, важно избежать какой-либо политизации вопросов, связанных с борьбой с коронавирусом . Кроме того, нельзя допустить, чтобы к вакцине имели доступ только определенные страны или слои общества. Специалист также уверен, что международное сотрудничество необходимо и для выработки адекватного ответа на появление новых штаммов вируса .