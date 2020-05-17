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Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных сил США

17 мая 2020, 00:55  •  56 • Политика
Полковник запаса, военный эксперт Александр Жилин предложил схему действий России на случай размещения ядерных сил США на территории Польши. Москва в этом случае должна сделать предупреждение, что при при малейшем подозрении на то, что ракетные комплексы разворачиваются для удара по России, мы наносим свой двойной удар: упреждающий и смертельный по странам, где размещены комплексы, и одновременно по штабам, которые отдали это распоряжение, - по США.
Напомним, ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предложила переместить американское ядерное оружие из Германии в Польшу. Такую схему дипломат предложила на тот случай, если Берлин откажется от американских ракет.
Однако в этом случае расположение ядерных сил США будет представлять для России угрозу. Полковник запаса, военный эксперт Александр Жилин в интервью Ura.ru отметил, что "размещение ударного американского оружия в Польше и в других странах Восточной Европы - это более чем реально".
В этом случае ударное оружие США будет размещено против России под прикрытием народов других стран. Тем самым предполагается, что стратегические ядерные силы нашей страны будут акцентировать внимание уже не на Америку, а на "территорию других стран".
При этом Жилин напомнил также о существовании в одной из стран Восточной Европы - Румынии - американских установок, которые могут и ядерными ракетами нанести удар, а не только противовоздушную оборону осуществлять.
"Подлётное время для нас сверхкритическое", - обратил внимание военный эксперт.
Он предложил свою схему действий России на случай размещения ядерных сил США на территории Польши. В этом случае речь идёт о двойном ударе России при малейшем подозрении на попытку нас атаковать. Это будет упреждающий и смертельный по странам, где размещены комплексы, и одновременно по штабам, которые отдали это распоряжение, - по США.
РФ должна внятно сказать: "Не мы подошли вплотную к блоку НАТО, блок НАТО вплотную подошёл к нашим границам. Значит, у нас меняется военная доктрина. Первое - у нас нет времени ждать и смотреть, как вы будете нас атаковать, поэтому при малейшем подозрении на то, что эти комплексы [в Восточной Европе] разворачиваются для удара по России, мы наносим упреждающий и смертельный удар [по ним]. Одновременно с этим мы наносим удар по тем штабам, которые отдали это распоряжение. Это США, - заключил Жилин.

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