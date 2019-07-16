«Двойной удар» по Эрдогану

Автор:

Гасанов Камран

Не успели турки опомниться после шантажа Вашингтона из-за С-400, как его партнёр на другом берегу Атлантики забрасывает Реджепа Эрдогана новыми угрозами: накануне Европейский союз ввёл против Турции санкции.

В свете «продолжающихся и новых незаконных буровых операций» главы МИД стран ЕС решили приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и призвали Европейский инвестиционный банк «пересмотреть» кредитование Турции на сумму 146 млн евро. Брюссель отменил проведение Совета ассоциации ЕС — Турция и планирует ввести дополнительные меры, включая лиц и компаний, осваивающих газовые месторождения на Кипре.

Фото: www.globallookpress.com

Разделённый остров

Конфликт между турками и европейцами обострился из-за греков. В исключительной экономической зоне Кипра находятся два корабля — «Фатих» и «Явуз», — занимающихся разведкой газа. Власти Греции и Кипра считают их незаконными и нарушающими кипрские границы.

Турецкая сторона оправдывает геологоразведку на «чужой территории» тем, что на острове проживают не только греки, но и турки, и последние имеют равные права на природные богатства региона.

Как известно, Кипр разделён на две части. 60 процентов его территории контролируют греки, 38 — турки. Остальные два процента приходятся на линию демаркации, охраняемую британскими ВС. Такой расклад обусловлен событиями 1974 года. Тогда на острове произошёл переворот, и к власти пришла Национальная организация кипрских бойцов, намеренная присоединить Кипр к Греции.

В Анкаре увидели в этом угрозу для турецкого меньшинства и отправили на Кипр 30-тысячный десант. В 1983 году турецкая община провозгласила Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) — государство, признанное только Анкарой.

Фото: www.globallookpress.com

Газ раздора

Если раньше спор вокруг Кипра носил этнорелигиозный и политический характер, то сегодня — ещё и экономический. Поворотным моментом стал 2011 год. Тогда на кипрском шельфе обнаружили гигантское месторождение «Афродита» с 230 млрд кубометров газа. Недалеко от него нашли израильские «Тамар» и «Левиафан», а также египетский «Зохр». В разработке «голубого топлива» участвуют крупные западные компании.

Анкаре не нравится, что греки могут лишить турок доли в «газовом пироге». Чтобы мешать ENI добывать для греков газ и защищать собственные буровые установки, турецкие ВМФ время от времени проводят учения в Средиземном море и подгоняют свои военные корабли к Кипру.

Из-за членства Кипра и Греции в ЕС Брюссель не признаёт ТРСК и, соответственно, права турок на газовые резервы. Позицию Евросоюза также обосновывают бизнес-интересы, ведь в регионе задействованы французская Total и итальянская ENI.

Судя по реакции из Анкары, газовые разборки ЕС и Турции будут работать в соответствии с третьим законом Ньютона: чем активнее ЕС будет давить на Турцию, тем больше будет сопротивление.

Решения Брюсселя «никак не скажутся на нашей решимости во что бы то ни стало продолжать бурение в Восточном Средиземноморье», заявили в турецком МИД. Ведомство Мевлюта Чавушоглу напомнило, что санкции ЕС приняты в третью годовщину попытки госпереворота в Турции, намекая на то, что Запад всё ещё добивается смещения Реджепа Эрдогана. Официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой пригрозил «асимметричным ответом», если Никосия попытается арестовать членов судна «Фатих».

Хами Аксой. Фото: www.globallookpress.com

К чему приведут санкции Европы?

Директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев полагает, что позиция Евросоюза не способствует улаживанию конфликта.

Политика ЕС в отношении разрешения кипрской проблемы носит непоследовательный характер. ЕС не учитывает реалии региона и периодически поднимает вопрос кипрского урегулирования, пытаясь навязать сторонам, в том числе путём санкций, своё видение решения проблемы, причём в ускоренном порядке,

— сказал Гаджиев в беседе с Царьградом.

По мнению эксперта, Турция тоже перегибает палку, угрожая применить силу. При этом ЕС следует занять более взвешенную позицию, а не пытаться санкциями решить энергетические споры в свою пользу.

Турция, безусловно, отреагировала непропорционально. Однако нужно понимать, что Кипр для неё — "уязвимое подбрюшье". Поэтому Евросоюзу следовало бы пересмотреть своё вчерашнее санкционное решение,

— добавил Гаджиев.

«Второй фронт»

Неконструктивную позицию демонстрирует не только ЕС, но и власти в Никосии. Лидер ТРСК Мустафа Акынджи предложил кипрскому президенту Никосу Анастасиадису обсудить совместное администрирование газовых вопросов. Но, как пишет газета «Катимерини», правительство и лидеры партий Кипра отвергают предложение Акынджи.

Спор вокруг газовых месторождений открыл против Турции «второй фронт». Если раньше Эрдоган противостоял США, которые угрожают «наказать» его за приобретение С-400, то теперь вызов ему бросил главный торговый партнёр Турции — Евросоюз. Учитывая, что на ЕС приходится 50% товарооборота Анкары, ограничительные меры крайне болезненно скажутся на и без того ослабленной турецкой экономике.