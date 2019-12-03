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Двойной удар: Как Путин бьёт по США китайскими руками

03 декабря 2019, 07:54  •  112 • В мире
Открытие 2 декабря газопровода «Сила Сибири» из России в Китай совпало с китайским демаршем против Вашингтона — введением санкций после принятия в Сенате законопроекта в защиту Гонконга. Почему американцы бьют тревогу и насколько опасна для них сложившаяся ситуация?
Автор:
Кучер Егор
2 декабря американские экономисты и аналитики озвучили то, к чему готовились последние пять с половиной лет: российский газ напрямую пошёл в Китай по новому и большому газопроводу «Сила Сибири». Переоценить роль этой трубы действительно очень сложно. В США тревогу бьют не только экономисты, но и политики, отмечающие, что газопровод имеет громадное геополитическое значение.
Однако Китай умудрился в этот день дважды огорчить Вашингтон. В МИД КНР заявили, что вводят санкции против США из-за принятия там ранее закона в защиту Гонконга.
Российский газ напрямую пошёл в Китай по новому и большому газопроводу «Сила Сибири». Фото: Wang Jianwei / Globallookpress
В американском истеблишменте за последний год лишь укрепилось мнение о том, что Китай является главной угрозой для США. Теперь же заявляется, что большую роль в создании этой восточной угрозы играет Россия. Вашингтон обеспокоен не только пресловутой торговой войной, которая то ли кончается, то ли просто поставлена на паузу. Дело в неспособности США вместе с союзниками «обуздать» Китай в его морской деятельности, а также вбить клин между Пекином и Москвой. Зато США нашли другой способ насолить КНР — через Гонконг.
Создавшийся клубок противоречий Востока и Запада выглядит гораздо более выгодным России и Китаю, нежели США. Россия находится под более суровыми (не путать с эффективными) санкциями со стороны США, чем Китай. А КНР ведёт торговую войну, пытается стабилизировать Гонконг и противится использованию этого аргумента в торговой войне.
«Сила Сибири» — угроза для США
2 декабря российский газ устремился по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. Церемонию пуска трубы провели в режиме телемоста президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, который в момент открытия линейного крана произнёс по-русски: «Поехали!».
Этим событием завершилось большое и прошедшее без обилия комментариев на Западе строительство «Силы Сибири». Россия и Китай заключили соглашение на поставку газа ещё в мае 2014 года, срок договора — 30 лет. По его условиям «Газпром» будет прокачивать в Поднебесную до 38 млрд кубометров в год. Строительство «Силы Сибири» стартовало тогда же, в 2014 году, и обошлось в 55 млрд долларов. Полная протяжённость газопровода — около 3 тыс. километров.
Однако, как заявлял ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер, 38 млрд кубометров в год — это плановая мощность, на которую труба выйдет за пять лет. Пока по «Силе Сибири» в Китай пойдёт 5 млрд кубометров в 2020 году, 10 млрд кубометров в 2021 году и 15 млрд кубометров в 2022 году. При этом в договоре оговорён и минимум поставок — 85% от запланированных год от года объёмов.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер. Фото: XinHua / Globallokpress
«Сила Сибири» — проект грандиозный. Газопровод строили 10 тыс. человек и 4,5 тыс. единиц техники, было уложено порядка 1,2 тыс. тонн труб. Он пролегает по территориям Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. 2 декабря Китай стал получать газ с Чаяндинского месторождения, затем к трубе подключат Ковыктинское месторождение.
Владимир Путин уже назвал «Силу Сибири» проектом, который выводит отношения России и Китая на принципиально новый уровень. Новый газопровод также должен способствовать цели вывода двустороннего товарооборота к 2024 году на уровень в 200 млрд долларов.
На новый газопровод крайне резко, негативно и с опаской отреагировали на Западе. И хотя пока лидеры стран не делали каких-либо громких заявлений (в США чиновники твердят больше об опасности «Северного потока — 2»), экономисты уже оценили завершение «Силы Сибири» как отправную точку для мирового геополитического переустройства. Причём отнюдь не по американским правилам.
«Китай и Россия — партнёры, и теперь у них есть трубопровод на 55 миллиардов долларов, чтобы доказать это», — пишет The Wall Street Journal в статье, которая озаглавлена таким образом.
Газопровод за 55 млрд долларов — подвиг энергетической инфраструктуры и политической инженерии. Самый значительный энергетический проект России после распада Советского Союза, трубопровод "Сила Сибири" — это физическая связь, олицетворяющая новую эру сотрудничества между двумя мировыми державами, которые по отдельности бросили вызов США,
— предупреждает американское деловое издание, отмечая, что Си Цзиньпин назвал Путина своим «самым верным и преданным другом».
«Газ начал поступать в Китай через связующее звено, которое стало символом поворота президента Владимира Путина к быстрорастущей экономике Азии, в то время как отношения с Западом ухудшаются», — не стесняется в оценках Bloomberg.
На Западе отметили и актуальность газопровода для Китая. В последние годы китайская экономика повально отказывается от угля в пользу «голубого топлива», его потребление в Китае в последние годы резко увеличилось.
Одним словом, в США «Силу Сибири» считают уже не только экономической, но и политической нитью, прочно связывающей Россию и Китай. Примечательно, что за все годы, пока строили «Силу Сибири», в Вашингтоне почти никак не комментировали этот газопровод. Теперь же в одночасье пришло осознание, что на свет появился самый большой российский энергетический проект, который имеет далеко идущие политические последствия. Более того, напомним, срок договора составляет 30 лет, а это говорит о стабильных ожиданиях Москвы и Пекина от двустороннего сотрудничества.
Фото: Xie Huanchi / Globallookpress
Месть за Гонконг
Если говорить о втором аспекте, о санкциях Китая против США за Гонконг, то Россия к нему отношения не имеет. Однако в условиях торговой войны Пекин не побоялся ответить США, и теперь в Вашингтоне не только с удивлением следят за «Силой Сибири», но и отмечают неожиданный демарш Поднебесной в вопросе Гонконга.
Надо напомнить, что Пекин неоднократно заявлял о недопустимости вмешательства извне в свои дела, к которым относится и ситуация в Гонконге. Но США вмешались на самом высоком уровне, приняв закон о санкциях против тех, кто «нарушает принципы демократии и права человека» в Гонконге. То есть по логике под санкции сейчас подпадает всё высшее руководство КНР, включая самого Си Цзиньпина, ведь это они, по мнению Вашингтона, ведут себя с Гонконгом недемократично.
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Сенат одобрил закон «О демократии и правах человека в Гонконге» 19 ноября, 28 ноября его подписал Дональд Трамп. Также сенаторы приняли закон «О защите Гонконга». Первый закон предусматривает санкции против лиц, которых США сочтут нарушающими права человека в автономии (блокировка счетов, запрет на въезд), а второй — запрещает КНР покупать у Вашингтона некоторые нелетальные виды вооружения и спецсредства для полиции.
Сенат одобрил закон «О демократии и правах человека в Гонконге» 19 ноября, 28 ноября его подписал Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress
Эти санкции осудили не только в Китае, но и в самом Гонконге, где призвали уважать автономию как территорию, обладающую отдельным таможенным статусом.
В ответ на необоснованные действия американской стороны мы приняли решение приостановить рассмотрение запросов на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолётами. Мы также приняли санкции в отношении американских неправительственных организаций — National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Human Rights Watch, Freedom House и ряда других,
— говорится в сообщении МИД КНР.
В чём же основная угроза санкций Китая против США? The Wall Street Journal уже написала следующее:
«Угроза неправительственным организациям из США может оказаться серьёзной, поскольку они (власти Китая — прим. Царьград) могут обвинить ряд сотрудников в незаконной деятельности и начать аресты».
Фактически Пекин легко может проделать то же самое, что ранее сделал Вашингтон с финансовым директором корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованной в Канаде за нарушение режима санкций США против Ирана. В ответ на тот случай Китай может предпринять аресты сотрудников Human Rights Watch и предупредить, что любое лицо, разжигающее насилие в Гонконге, также будет задержано.
Пока на эти санкции не поступало реакции Белого дома или Трампа. Однако едва ли в условиях грядущих переговоров президент США решится осложнить и без того зашедший в тупик диалог с китайцами. Ведь в случае арестов ему так или иначе придется вновь ужесточить риторику в отношении Пекина, а это не слишком согласуется с «великой сделкой», которую американский лидер обещает вот уже который месяц.
В сухом остатке получается, что санкции Китая против США — это большой успех для России. В современной ситуации уже не повторится прежняя китайская политика образца пятилетней давности, когда Пекин дружил и с США, и с Россией одновременно. Тогда не было торговой войны, а Россия из-за санкций в 2014 году, когда начиналось строительство «Силы Сибири», уже поворачивалась на Восток.
Теперь и в Вашингтоне нет сомнений, что Москва и Пекин, Путин и Си Цзиньпин, открывают новую страницу прочных и стабильных отношений, которые основаны на долгосрочном партнёрстве, в том числе и в энергетике. И выглядит это в американских глазах как большая угроза, создателем которой выступает Владимир Путин. «Сила Сибири» дополнительно укрепила позиции Китая в диалоге с США. Лучше всего американской прессе об этом сказала бывшая сотрудница ЦРУ Эрика Даунс:
Объединённые силы Китая и России посылают сообщение о том, что есть альтернативы глобальному порядку под руководством США.

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