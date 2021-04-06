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Двойной цинизм Киева: Юрий Кот раскрыл план Украины по русскому языку
06 апреля 2021, 09:45 • 251 • Украина
Киевские власти осознают, что скоро ситуация в стране кардинально изменится, а ополчение Донбасса выйдет на границы исторической Новороссии, поэтому и заговорили о значимости русского языка. К такому мнению в интервью ФАН пришел лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель и журналист Юрий Кот.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что Россия не должна иметь монополии на русский язык, а Киев в свою очередь должен заявить, что он принадлежит Незалежной и называется «украинский русский язык». Мендель привела в пример Великобританию и рассказала о распространенности английского языка на разных континентах.
Также Юлия Мендель призналась, что несмотря на все усилия киевский властей по уничтожению русского языка, украинский не стал популярнее. Она считает, что невозможно насаждением заставить полюбить «мову».
Общественный деятель Юрий Кот в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского лидера. По его словам, Юлия Мендель просто повторила слова, которые озвучил министр МВД Украины Арсен Аваков. Ранее министр сообщил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему мир.
Журналист считает, что если бы киевские власти заботились о русском языке и хотели его сохранить на территории Украины, то непременно бы сделали это. Но сегодня на Украине, добавил он, преследуется все русское.
Также Юрий Кот раскрыл план Украины по русскому языку. По его словам, киевские власти боятся, что после очередного обострения ситуации в Донбассе ополчение выйдет на границы исторической Новороссии.
Лидер движения русских украинцев «Парус» рассказал и об истории появления украинского языка. По его мнению, «мову» используют для того, чтобы внести раскол в русский мир.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что сенатор Константин Косачев напомнил Украине о «демонополизации» русского языка после высказывания пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель.
Автор: Андрей Барановский
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