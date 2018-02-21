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Двойное возгорание стало причиной пожара в молодежном центре в Роттердаме

21 февраля 2018, 21:54  •  49 • В мире
В Роттердаме произошел пожар в центре для молодых людей с психологическими проблемами. Всего пострадали 13 человек, 11 обитателей пятиэтажного здания госпитализированы.
13 человек пострадали при пожаре молодежного центра в голландском городе Роттердаме - из них 11 были госпитализированы. Всем им поставлен диагноз "отравление дымом".
О трагическом инциденте сообщает нидерландское издание NL Times. По данным СМИ, пожар начался одновременно на третьем и первом этажах пятиэтажного здания.
На третьем этаже возгорание началось в одном из вещевых шкафов, на первом - в мусорном контейнере. Сейчас правоохранители устанавливают, связаны ли эти два случае между собой или же произошедшее является несчастным совпадением. Причины возгораний также выясняются.
Известно, что молодежный центр Роттердама является своеобразным приютом для лиц с психологическими проблемами. После начала пожара все они были эвакуированы вместе с жителями двух близлежащих домов.

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Двойное возгорание стало причиной пожара в молодежном центре в Роттердаме
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