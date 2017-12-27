«Двойное Рождество» на Украине: из Русского мира – в объятья Ватикана

25 декабря на Украине впервые на государственном уровне отметили католическое Рождество. Ещё в 2015 году секретарь Совета национальной безопасности и обороны баптист Александр Турчинов не раз выступал с предложением сделать 25 декабря официальным праздником и выходным днём, для того чтобы «порвать с московскими календарями и российскими имперскими стандартами». Прошло два года, прежде чем власти Украины решились на то, чтобы сделать католическое Рождество государственным праздником. С этой инициативой в украинском парламенте выступил председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, 238 народных депутатов поддержали его. А затем – и Пётр Порошенко.

Турчинов отмечал католический праздник вместе с президентом Украины и генеральным прокурором. «Теперь мы празднуем вместе со всем цивилизованным миром, вместе с Европой, потому что Украина – это Европа», – заявил Кровавый Пастор, в 2014 году подписавший указ о начале АТО в Донбассе. Цеевропа, да.

Украинские пираньи пера 25 декабря поведали о том, что «празднование Рождества 7 января – это духовная оккупация». «Нас держат в Русском мире собственно православием, а также календарной принадлежностью не к мировому 25 декабря, а к русскому 7 января, это праздник любителей боярышника, которые до сих пор живут в отсталом на две недели мире от всех нормальных людей. Как страна, которая воюет с Россией, до сих пор празднует Рождество с Путиным и Кириллом? О духовной оккупации, языке и информпродукте я уж молчу. Нужно уйти из российского Рождества 7 января. Уйти из Московского патриархата. Уйти из православной догматики. Уйти из русскоязычного мира», – настрочил львовский журналист Остап Дроздов, католик.

Другой украинский труженик пера и телекамеры Дмитрий Гордон выразил уверенность, что празднование Рождества именно 25 декабря ещё больше приближает Украину к Европе: «В Украине много людей празднуют католическое Рождество. Это ещё больше приближает нас к Европе. Европа празднует католическое Рождество. Это правильно, это хорошо, так должно быть». И этот – про Цеевропу.

А президент Пётр Порошенко, который будто бы православный, вообще заявил, что будет отмечать Рождество дважды – и 25 декабря, и 7 января.

Может показаться, что украинские власти делают всё, чтобы ублажить жителей Западной Украины. Если не знать, что они – грекокатолики, отмечающие Рождество, как и православные, 7 января. Католическое же Рождество на Украине празднует менее 5% – это, по данным социологии, римокатолики, баптисты, адвентисты, пятидесятники, евангелисты и адепты ряда других «вер».

Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) официально не перешла на празднование Рождества 25 декабря, для грекокатоликов по-прежнему 6 января – Сочельник, 7 января – Рождество. Хотя глава униатов Святослав Шевчук уже заводит речь о совместном праздновании Рождества совместно с Римом. Многие галичане в социальной сети Facebook в этом году поздравляли друг друга с Рождеством 25 декабря, признаваясь при этом, что будут праздновать два раза, хотя это и двойные расходы. На остальной же территории Украины этот день прошёл как просто ещё один выходной перед предстоящими новогодними и рождественскими праздниками.

Кто быстро перестроился – так это молодёжь Западной Украины, с оптимизмом встретившая «новое Рождество». Для них Christmas – это Европа и Америка, а большего и не требуется. «Мы встречаем сегодня. И так будет всегда. Церковь наша всегда была реакционной, она не успевает за развитием общества. Но чем нас будет больше, тем путь признания декабрьского Рождества будет быстрее и короче», – уверен галицкий журналист Владимир Нижаловский.

Впрочем, старшему поколению даже во Львове празднование Christmas на государственном уровне пришлось не по душе. «Удивляюсь, как легко некоторые перешли на католическое Рождество. Так же легко и Львов полякам сдадут, а все храмы станут костёлами», – возмущается Иван Ковальчук, местный житель.

«Моё Рождество было, есть и будет 7 января. И праздновать 25 декабря ничего не собираюсь. И выходных тоже не надо. Лучше бы на Святого Николая выходной сделали», – говорит Мария Сенышин, униатка.

«Рождество в Украине – январский праздник. И не надо приплетать москалей и Путина. И наши традиции нечего перечёркивать. Уважаю традиции других стран, поэтому уважайте и нас», – рассуждает Наталья Гулик, также львовянка.

Действительно, если праздновать Рождество 25 декабря, то и остальные праздники нужно переносить – Крещение, Пасху. Однако всем известно, что Благодатный огонь в Вифлееме сходит именно на православную Пасху, а не католическую, и тут уж вряд ли помогут решения Верховной рады.

Интересно, знает ли Пётр Алексеевич, что не он первый, попытавшийся принять закон о праздновании Рождества 25 декабря на Украине? Ровно 76 лет назад, в декабре 1941 года, в украинских газетах появились объявления от немецких оккупационных властей: «Празднование Рождественских праздников в этом году будет проводиться одновременно с немецкими вооружёнными силами, а именно 24, 25 и 26 декабря. Также церковное празднование Рождества должно приходиться на эти дни. Счёт времени по старому стилю в связи с этим отменён. 7, 8 и 9 января – рабочие дни». Интересный штрих: в то время в украинских клубах на Рождество и Новый год показывали немецкие фильмы без перевода, зато под лозунгами «Больше внимания изучению немецкого языка!».

Ничего удивительного в развороте Украины к «западному обряду» нет: для сегодняшней украинской власти, как и для гитлеровских оккупантов, Рождество и вообще религия – инструмент управления массами.

Пресс-служба Запорожской епархии УПЦ опубликовала обращение митрополита Запорожского и Мелитопольского высокопреосвященнейшего Луки, в котором празднование Рождества 25 декабря названо «антиправославным политическим проектом».

«Данный проект направлен на отрыв наших граждан от православной веры, уничтожение многовековых православных традиций украинского народа, чтобы лишить нас «и рода, и племени», превратить в безликую серую массу, нуждающуюся лишь только в «хлебе и зрелищах», удовлетворяющую различными, ими оправданными способами свои физиологические потребности, безропотно выполняющую любые прихоти «демонизированной верхушки». Ведь во многих странах Европы уже забыли, с чем связан праздник Рождества Христова, называя его просто Х-mas или «светлый день»… Такими решениями политики пытаются создать общество, в котором нет места для Бога, а нас хотят загнать в "православные гетто"», - говорится в обращении.

А вот украинский историк и этнолог Анатолий Момрик уверен, что очень скоро большинство жителей Украины перейдут на празднование Рождества именно 25 декабря: «Это делается довольно быстро. Вы увидите, через 2-3 года массово будут отмечать Рождество 25 декабря, потому что это вопрос не религии, а вопрос уже массовой культуры. Это вопрос бизнес-традиции Западной Европы, когда все распродажи и всё остальное завязано именно на западное Рождество. Это вопрос того, что вся Западная Европа, как и Америка, в это время отдыхает. У нас эта модель социального поведения быстро и широко распространится. Это будет светский праздник. Потому что, собственно говоря, на Западе это светский праздник».

Как тут не вспомнить слова митрополита Луки о «физиологических потребностях», если речь идёт о том, чтобы празднование Рождества на Украине совпадало с… распродажами!

Наступление на православие, на Русскую православную церковь на Украине развёрнуто по всем фронтам: с одной стороны, расстрига Филарет, ратующий за «единую поместную церковь» (ЕПЦ), неважно, под управлением Константинополя или Рима; с другой – униаты, готовые полностью переметнуться к «западной традиции»; с третьей – марионеточная государственная власть, потворствующая разрыву связей украинских православных верующих с РПЦ любым способом – через поддержку раскольников, римокатоликов с униатами, сектантов, празднование двойного Рождества (а теперь и двойной Пасхи?) и подмены религиозного содержания праздников светским.

Народ на Украине пока противится этому, предпочитая традиционное Рождество «западному», даже прихожане УГКЦ не одобряют прыти церковного руководства воссоединиться с римокатоликами. Что до православных украинских жителей (а их примерно 69% среди общего количества верующих), здесь перед киевским режимом стоит задача увести как можно большее их число к Филарету, к католикам и в секты, а там и в новообразованную ЕПЦ под Римом. Ведь пока жива каноническая Украинская православная церковь, насчитывающая наибольшее количество прихожан среди всех украинских верующих – более 39%, – жив и Русский мир на Украине. Понимая, что одним махом православие не одолеть, его пытаются расколоть – и силой, и наветами, и законами, и беззаконием. И «двойным Рождеством» в том числе.

А лицо нового украинского государственного праздника 25 декабря – это ухмыляющаяся физия Кровавого Пастора. Это и есть настоящий постмайданный Christmas.