Двойное дно забастовок в Белоруссии: Есть особенные предприятия, где бунта не заметили

В Белоруссии, где уже третью неделю не утихают протесты, пик противостояния пришёлся на минувшее воскресенье. Тысячи людей вышли на очередной марш свободы. Впрочем, эту картинку многочисленной акции перебил появившийся с оружием лидер республики Александр Лукашенко.

Но оппозиционеры не успокаиваются: они пытаются раскачать трудовые коллективы крупнейших предприятий страны. Что интересно, указывает учредитель "Царьграда" Константин Малофеев, на совместных предприятиях в Белоруссии нет никаких стачек.

"Совместные предприятия - европейские, китайские - почему-то не бастуют. Означает ли это, что на них работают только сторонники Лукашенко и ни один человек с этих предприятий не голосовал против? Наверное, нет. Потому что это было бы как-то очень странно, что именно на этих предприятиях, связанных с иностранцами, находятся самые горячие сторонники Лукашенко. Вероятно, здесь есть какое-то другое объяснение", - намекнул он в эфире передачи "Царьград. Главное".

Впрочем, на примере событий столетней давности - революции 1917 года, когда раскачивали общество также через заводы, становится понятно, что есть цель для белорусских оппозиционеров. Предприятия, которые сейчас принадлежат государству, в случае смены власти попросту приватизируют.

"Государство сейчас всячески помогает предприятиям: они не стали частью большого западного концерна, не закрылись, не перепрофилировались на гораздо меньшую добавленную стоимость, на их месте не возникли зияющие пустоты, как у нас в огромном количестве городов-миллионников, потому что это предприятие стало нерентабельно и никому не нужно. Нельзя не признать, что именно благодаря Лукашенко у белорусов не случилось приватизации и их страна не принадлежит кучке олигархов, как, например, Украина. Лукашенко удержал страну от этого и продолжает удерживать. И где происходят стачки? На государственных заводах, там, где хотелось бы их приватизировать. Соответственно, это означает, что на этих заводах уже сейчас есть эти стачкомы, или ячейки вот этих сил, которые сейчас раскачивают республику и, вероятно, готовят эти предприятия к приватизации или к какому-нибудь дальнейшему будущему", - допустил учредитель "Царьграда".

В целом можно даже не копаться во всём этом процессе, поскольку ответ - что уготовано "реформаторами из оппозиции" для Белоруссии - можно понять по одному лишь фото. Малофеев напомнил, с кем встретилась сбежавшая в Литву соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.

"После того как я увидел Тихановскую, обнимающуюся с Бернаром Анри Леви, "буревестником" многих революций, в том числе ливийской… И просто больше ничего не надо объяснять. Это означает, что так же, как устроили в Ливии, хотят устроить в Белоруссии. И несмотря на то, любите вы Лукашенко, не любите, надоел он вам, белорусы, явно - те люди, которые собираются прийти ему на смену, хуже него. Потому что весь их предыдущий опыт - предыдущий опыт Ливии, они могут устроить кровавый "майдан", но не могут, никогда в жизни не руководили государством и не могут продемонстрировать, как они привели кого-то к экономическому расцвету. Вот что очень важно понимать белорусам", - добавил он.