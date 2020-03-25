«Двойное дно» коронавируса: о положении дел с медициной в лагерях беженцев в Европе • 23 • Аналитика

Стремительное распространение пандемии коронавируса поставило под вопрос будущее современных европейских ценностей. Странам Европы придется сделать выбор: или дальнейший бесконтрольный прием беженцев и мигрантов, или эпидемиологическая безопасность.



Все карантинные меры, которые сегодня принимают европейские страны, могут оказаться совершенно бесполезными на фоне присутствия в Европе миллионов беженцев из стран Африки и Азии. Сотни тысяч выходцев из Сирии, Афганистана, Пакистана, Ливии, Сомали, Эритреи и многих других государств проживают на территории европейских государств в палаточных городках и не охвачены системой медицинского контроля. Это чрезвычайно благоприятная среда для распространения любых эпидемий, учитывая ограниченность их доступа к нормальной медицинской помощи, скученность, низкий уровень соблюдения гигиены, плохое питание.







Рядового европейского обывателя с помощью угроз штрафных санкций можно заставить соблюдать режим относительной самоизоляции в собственной квартире. Но как быть с беженцами? Обеспечить сотни тысяч человека изолированными помещениями просто невозможно. Изоляция же в общих помещениях, с едиными кухней и санитарными узлами, вряд ли может рассматриваться как надежная профилактика коронавируса. Да и как вообще можно кого-то изолировать в палаточном лагере... Настоящее "двойное дно" коронавируса. Страшно представить, чем может обернуться ситуация в таком лагере, даже если инфекцию подхватит всего один человек.



Ситуация усугубляется тем, что многие беженцы отнюдь не стремятся соблюдать карантин, по малейшему поводу готовы устроить беспорядки на территории своих лагерей. Например, в городе Зуль (Германия) в лагерь беженцев, где на режиме самоизоляции находится 533 человека, пришлось перебросить около 200 полицейских. Стражам порядка пришлось успокаивать передравшихся между собой обитателей лагеря.



Другое следствие пандемии – сокращение количества волонтеров, которые прежде помогали социальным службам в организации быта беженцев. Мало кто хочет заразиться коронавирусом, поэтому во многих лагерях численность обслуживающего персонала из волонтеров резко снизилась.





Если в лагерях на территории Германии ситуацию еще можно относительно контролировать, то наиболее тревожит европейских политиков обстановка в лагерях для беженцев на островах Греции, например – на том же Лесбосе. Здесь временно размещены десятки тысяч беженцев из Сирии, Афганистана и других стран. Они находятся в крайней скученности, без доступа к средствам гигиены.



Власти Греции, дабы избежать распространения вируса, ввели крайне жесткий режим контроля за лагерями. Сейчас руководство Евросоюза задумывается о том, чтобы эвакуировать с греческих островов хотя бы около 10 тысяч несовершеннолетних беженцев. Чтобы предотвратить проникновение с территории Турции новых беженцев, греческая пограничная охрана обнесла границу колючей проволокой, применяет спецсредства, но беженцы, среди которых, кстати, преобладают не сирийцы, а афганцы, пакистанцы и африканцы, не оставляют надежды прорваться в страну.



Но возникает вопрос: в условиях, когда во имя борьбы с пандемией ограничиваются права и свободы самих европейцев, стоит ли принимать иностранцев с непонятным состоянием здоровья, без медицинских документов? Нет никаких сомнений, что эпидемиологическая ситуация в Европе, если она не откажется от дальнейшей политики "открытых дверей для всех", ухудшится в разы.





Сейчас все страны Европы отказались от программ по размещению беженцев на своих территориях. Об этом сообщили представители Еврокомиссии. Тем временем, в Италии, и во Франции, и в Германии резко активизировались правые силы. Например, в Италии правые подвергли правительство жесткой критике за разрешение судну с 276 спасенными африканцами прибыть на Сицилию. Иначе начинает восприниматься в Европе и позиция венгерского премьера Виктора Орбана, который заявил о необходимости остановить те 130 тысяч беженцев, которые уже находятся на Балканском полуострове. Всё это ведёт уже к политическим конфликтам.



Не исключено, что именно пандемия COVID-2019 станет той отправной точкой, которая в корне поменяет миграционную политику большинства европейских государств. Стремительное распространение пандемии коронавируса поставило под вопрос будущее современных европейских ценностей. Странам Европы придется сделать выбор: или дальнейший бесконтрольный прием беженцев и мигрантов, или эпидемиологическая безопасность.Все карантинные меры, которые сегодня принимают европейские страны, могут оказаться совершенно бесполезными на фоне присутствия в Европе миллионов беженцев из стран Африки и Азии. Сотни тысяч выходцев из Сирии, Афганистана, Пакистана, Ливии, Сомали, Эритреи и многих других государств проживают на территории европейских государств в палаточных городках и не охвачены системой медицинского контроля. Это чрезвычайно благоприятная среда для распространения любых эпидемий, учитывая ограниченность их доступа к нормальной медицинской помощи, скученность, низкий уровень соблюдения гигиены, плохое питание.Рядового европейского обывателя с помощью угроз штрафных санкций можно заставить соблюдать режим относительной самоизоляции в собственной квартире. Но как быть с беженцами? Обеспечить сотни тысяч человека изолированными помещениями просто невозможно. Изоляция же в общих помещениях, с едиными кухней и санитарными узлами, вряд ли может рассматриваться как надежная профилактика коронавируса. Да и как вообще можно кого-то изолировать в палаточном лагере... Настоящее "двойное дно" коронавируса. Страшно представить, чем может обернуться ситуация в таком лагере, даже если инфекцию подхватит всего один человек.Ситуация усугубляется тем, что многие беженцы отнюдь не стремятся соблюдать карантин, по малейшему поводу готовы устроить беспорядки на территории своих лагерей. Например, в городе Зуль (Германия) в лагерь беженцев, где на режиме самоизоляции находится 533 человека, пришлось перебросить около 200 полицейских. Стражам порядка пришлось успокаивать передравшихся между собой обитателей лагеря.Другое следствие пандемии – сокращение количества волонтеров, которые прежде помогали социальным службам в организации быта беженцев. Мало кто хочет заразиться коронавирусом, поэтому во многих лагерях численность обслуживающего персонала из волонтеров резко снизилась.Если в лагерях на территории Германии ситуацию еще можно относительно контролировать, то наиболее тревожит европейских политиков обстановка в лагерях для беженцев на островах Греции, например – на том же Лесбосе. Здесь временно размещены десятки тысяч беженцев из Сирии, Афганистана и других стран. Они находятся в крайней скученности, без доступа к средствам гигиены.Власти Греции, дабы избежать распространения вируса, ввели крайне жесткий режим контроля за лагерями. Сейчас руководство Евросоюза задумывается о том, чтобы эвакуировать с греческих островов хотя бы около 10 тысяч несовершеннолетних беженцев. Чтобы предотвратить проникновение с территории Турции новых беженцев, греческая пограничная охрана обнесла границу колючей проволокой, применяет спецсредства, но беженцы, среди которых, кстати, преобладают не сирийцы, а афганцы, пакистанцы и африканцы, не оставляют надежды прорваться в страну.Но возникает вопрос: в условиях, когда во имя борьбы с пандемией ограничиваются права и свободы самих европейцев, стоит ли принимать иностранцев с непонятным состоянием здоровья, без медицинских документов? Нет никаких сомнений, что эпидемиологическая ситуация в Европе, если она не откажется от дальнейшей политики "открытых дверей для всех", ухудшится в разы.Сейчас все страны Европы отказались от программ по размещению беженцев на своих территориях. Об этом сообщили представители Еврокомиссии. Тем временем, в Италии, и во Франции, и в Германии резко активизировались правые силы. Например, в Италии правые подвергли правительство жесткой критике за разрешение судну с 276 спасенными африканцами прибыть на Сицилию. Иначе начинает восприниматься в Европе и позиция венгерского премьера Виктора Орбана, который заявил о необходимости остановить те 130 тысяч беженцев, которые уже находятся на Балканском полуострове. Всё это ведёт уже к политическим конфликтам.Не исключено, что именно пандемия COVID-2019 станет той отправной точкой, которая в корне поменяет миграционную политику большинства европейских государств. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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