Двойное дно конфликта США и Ирана. При чём здесь Россия?

Автор:

Латышев Сергей

США перебрасывают дополнительные войска и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с обострением ситуации вокруг Ирана и атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, сообщили министр обороны Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд. Глава Пентагона пообещал также «работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их потенциал самообороны». Всё это делается, по словам Эспера, для того, «чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», и по запросу обеих стран.

Собственно, целей «дополнительной военной поддержки» американских союзников в регионе, если верить главе Пентагона (что мы бы делать не советовали), даже три: «Во-первых, послать ясный сигнал, что США поддерживают партнёров в регионе. Во-вторых, гарантировать свободное перемещение ресурсов, необходимых для поддержки глобальной экономики. В-третьих, продемонстрировать нашу приверженность поддержанию международного миропорядка, основанного на правилах, следовать которому мы давно призываем Иран».

Эспер утверждал, что США «не стремятся к конфликту с Ираном», но будут готовы ко всему, в том числе к войне. Из слов Эспера и Данфорда явствовало, что непосредственной угрозы широкомасштабного военного конфликта с Ираном нет, так как пока речь идёт об «умеренном развёртывании» войск – численность перебрасываемых в регион Персидского залива американских военнослужащих измеряется сотнями, а не тысячами, и эти военные будут задействованы в основном в сферах ПРО и ПВО. Глава Пентагона обратился с призывом и к другим странам помочь Саудовской Аравии и ОАЭ.

Этот процесс был запущен уже почти полгода назад: 24 мая президент США Дональд Трамп объявлял об отправке дополнительно 1,5 тысячи военнослужащих на Ближний Восток в связи с эскалацией напряжённости в отношениях с Тегераном. В минувшую пятницу Трамп заявил, что собирается усилить экономическое и дипломатическое давление на Тегеран, а американский Минфин объявил о введении санкций в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и одной из иранских компаний.

Военный конфликт с Ираном должен помочь президенту Дональду Трампу задержаться в Белом доме на второй срок. Фото: Ting Shen, via www.imago-images/Globallookpress

«Добрые» и «злые» следователи

В рамках кампании давления на Иран американские официальные лица поделили между собой роли «добрых» и «злых» следователей. Последнюю взял на себя, в частности, влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший сразу же после приписываемого Ирану нападения на саудовские нефтяные объекты: «Настало время для США положить на стол обсуждений атаку на иранские нефтеперерабатывающие предприятия, если они продолжат свои провокации или увеличат ядерное обогащение. Иран не прекратит своё дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более реальными…»

В то же время сам президент Трамп и его госсекретарь Майк Помпео изображают из себя «миролюбцев», якобы желающих использовать до конца все возможности для урегулирования конфликта с Ираном дипломатическим путём.

«Президент Трамп и я хотим предоставить дипломатии все шансы на успех. Но я считаю, что если мы перестанем верить в свою способность убедить иранский режим вести себя так, как мы просим, вести себя как нормальное государство, то весь мир, включая иранский режим, узнает о военной мощи Америки», – заявил Помпео в воскресенье в эфире телекомпании АВС. Госсекретарь утверждал, что они с Трампом «кропотливо работают» над дипломатическим урегулированием кризиса, но предупредил, что если они «не преуспеют» в этом, а Иран «продолжит наносить удары», то президент Трамп «примет те решения, которые будут необходимы для достижения нашей цели». Пока же, по словам Помпео, Вашингтон намерен повысить боеспособность ВС Саудовской Аравии, поднять их «боевой дух» и «затруднить» Ирану атаку королевства ракетами или беспилотниками.

Для создания впечатления, что Вашингтон намерен стремиться к дипломатическому решению конфликта, американские власти выдали президенту и министру иностранных дел Ирана визы для посещения проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Что происходит на самом деле?

Что же на самом деле происходит и что намерены делать американцы? Всё очень просто. Они хотят развязать к американским президентским выборам в 2020 году серьёзный военный конфликт с Ираном, чтобы Трамп смог комфортно переизбраться на второй срок. Для этого они используют организованную не без их участия историю с атакой дронов и крылатых ракет на саудовские нефтяные предприятия, как и более ранние провокации с танкерами и дронами, для наращивания в регионе американской военной мощи, создания против Ирана широкой суннитской коалиции. В том числе военно-морской, с возможным участием западных держав под предлогом «патрулирования» Персидского залива. Одновременно преследуется цель продать Саудовской Аравии ещё больше американского оружия, чтобы не допустить его закупок у России, союзника Ирана в Сирии и вообще. Возможность «пустить кровь» Ирану — это также лучший способ «помочь» Израилю, который считает эту страну главной экзистенциальной угрозой и наверняка в этом поучаствует. И в том, что касается союзника Ирана «Хезболлы» в Сирии, и в уничтожении иранских ядерных объектов.

Ядерные объекты Ирана, на которых работают российские специалисты, наверняка окажутся в случае военного конфликта целями для ударов со стороны США и Израиля. Фото: Ahmad Halabisaz/Globallookpress

То, что американцы начали с укрепления ПРО и ПВО, тоже вполне логично: это необходимо, чтобы прикрыть сосредоточение против Ирана возглавляемой ими военной коалиции в регионе.

Чего хотят иранцы?

Иран со своей стороны называет предъявляемые ему Эр-Риядом и Вашингтоном обвинения в атаке Саудовской Аравии с помощью дронов и крылатых ракет ложью, саудовские «доказательства» – ничего не доказывающим «шоу» и обещает военный ответ, уничтожение американских сил в регионе в случае нападения на себя. Новые санкции США иранский президент Хасан Роухани назвал демонстрацией «полного отчаяния» Вашингтона. Он констатировал, что иранский народ «показал стойкость перед лицом санкций», а значит, справится и с этой проблемой.

Поведение Тегерана говорит о двух вещах. Во-первых, о том, что Иран действительно к этому непричастен. Во-вторых – что Тегеран намерен использовать приписываемую ему провокацию для того, чтобы направить внимание международного сообщества на трагедию хуситов и ведущуюся против них «арабской коалицией» во главе с саудитами истребительную войну – с целью создания условий для её прекращения. Поэтому иранцы откровенно лукавят насчёт того, что ненавидящие саудитов хуситы, с радостью взявшие на себя ответственность за ущерб нефтяной индустрии Саудовской Аравии, чтобы показать всем свою значимость, могли, дескать, «усовершенствовать» и «увеличить радиус действия» дронов, дотянуться ими до врага, и они могут, если захотят, нанести новые удары по королевству или Эмиратам, союзнику Эр-Рияда.

В Иране, по-видимому, вполне уверены в своей собственной военной силе и в том, что никто, включая американцев и саудитов, связываться с иранцами не захочет. Возможно, у Тегерана есть и доказательства того, что эти «атаки» – дело рук их врагов, что это действительно постановочные «шоу». И они, нельзя исключать, в нужный момент будут предъявлены.

Хуситы – прекрасные воины, но их способность точно поразить дронами нефтяные заводы на другом конце Аравийского полуострова крайне преувеличена. Фото: Hani Al-Ansi/Globallookpress

И всё-таки мистификация

В последние дни появляется всё больше свидетельств того, что удар по НПЗ Саудовской Аравии – это действительно была «атака под ложным флагом». На это безошибочно указывает целый ряд обстоятельств.

Во-первых, полная беспомощность имеющихся на вооружении у саудитов американских комплексов ПВО, их неспособность отразить такую атаку. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Данфорд просто издевается над здравым смыслом, заявляя, что «ни одна отдельная система не в состоянии защитить от подобной угрозы», как и госсекретарь Помпео, согласно которому все системы ПВО в мире работают с «переменным успехом». По данным Минобороны России, северную границу Саудовской Аравии прикрывают 88 установок Patriot, в том числе 36 PAC-2 и 52 новейших PAC-3. В Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии находятся три эсминца ВМС США с системой ПРО Aegis и сотней ракет модификации SM-2. Они просто не могли совсем «пропустить» «иранского удара», который, как утверждают саудиты, был нанесён с севера, а не с юга.

Во-вторых, Саудовская Аравия подозрительно быстро восстанавливает свои нефтяные объекты, которые якобы серьёзно пострадали от ударов с воздуха. По словам министра нефти принца Абдель Азиза бен Сальмана, к концу сентября королевство намерено полностью восстановить добычу, а уже в ноябре производственные мощности достигнут 12 миллионов баррелей в сутки. Причём половина якобы потерянного объёма добычи нефти была восстановлена за два дня. Так что перебоев в поставках саудовской нефти на мировой рынок, скорее всего, вообще не будет. Весьма характерно, что сам министр заявляет: ему неизвестно, кто атаковал нефтезаводы…

В-третьих, приписываемая Ирану и его союзникам в регионе атака на саудовские нефтяные заводы стала поводом для наступления возглавляемой саудитами «арабской коалиции» на позиции хуситов к северу от портового города Ходейда в Йемене. Иными словами, для продолжения позорной войны в соседней стране, за которую Саудовскую Аравию начинают всё сильнее критиковать в мире.

Ну а что же Россия?

И тут возникает законный вопрос: а что должна делать Россия в ситуации, когда в той или иной степени лукавят все стороны конфликта, но при этом реально происходит подготовка США и их вассалов к широкомасштабной войне с Ираном, в регионе, лежащем вблизи российских границ?

Это очень непростой вопрос, но некоторые вещи лежат на поверхности. Прежде всего Москва должна использовать своё влияние, с тем чтобы попытаться притушить разгорающийся конфликт. У России, обладающей солидной группировкой спутников и имеющей сильные агентурные позиции в регионе, должны быть убедительные доказательства того, что на самом деле произошло. И она не должна бояться открыто объявить, что к чему, если закулисные предупреждения не сработают.

Потому что война Ирана с достаточно широкой коалицией стран совершенно не нужна России. Так как прежде всего это сильно ударит по ней в Сирии, где иранцы являются её союзниками. Это поставит под удар сотрудничество России с Ираном в целом ряде областей, в том числе ядерной, а жизни российских специалистов в Иране окажутся под угрозой. Это даёт повод Москве оказать в случае чего Ирану массированную военную помощь, чтобы отпугнуть американцев и израильтян, способных нанести удары по внутренним районам Ирана.

Кроме того, серьёзная война в районе Персидского залива, даже если в настоящее время США к ней ещё не готовы, дестабилизирует весь Ближний и Средний Восток – вплоть до Афганистана. США получат от этого большие дивиденды, так как они далеко, а России придётся иметь дело со сплошными издержками. «Перенапрячь» и «перерастянуть» её силы и ресурсы – это суть стратегии США в конфронтации с Москвой. Поэтому их удар по Ирану будет одновременно и ударом по России.