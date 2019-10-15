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Двойное дно: Independent пытается найти скрытую причину визита Путина в Саудовскую Аравию

15 октября 2019, 20:54  •  105 • Политика
Визит Путина в Саудовскую Аравию имел более глубокий смысл: этот визит подчеркнул растущую ответственность Москвы на "всё более нестабильном Ближнем Востоке", пишет Independent.
Связи между Россией и Саудовской Аравией, якобы стратегическим союзником Соединенных Штатов, стали более тесными после подписания нефтяного соглашения ОПЕК+ об управлении ценами на нефть путем ограничения добычи в 2018 году. Теперь подписание 30 контрактов на сумму 2 миллиарда долларов демонстрирует новый уровень сотрудничества, пишет Independent.
Москва сегодня оказалась в центре двух крупных кризисов в регионе. Во-первых, последствия турецкого нападения на севере Сирии, последовавшие за решением Дональда Трампа вывести войска США и отказаться от бывших курдских союзников. Затем, пишет Independent, хаотичные и кровавые столкновения привели к "вынужденному" заключению сделки между курдами и сирийским режимом при участии России.
Второй напряженный момент: сентябрьские атаки на нефтяные месторождения Саудовской Аравии. Эти атаки, которые произошли всего за четыре недели до визита Путина, сократили добычу нефти вдвое и привели к тому, что регион балансирует на грани открытого конфликта. Эр-Рияд и большинство западных стран считают, что только Иран мог осуществить такую ​​атаку. "Однако Россия до сих пор отказывается критиковать Тегеран, видного союзника в сирийской кампании", - пишет Independent.
Политика России по переговорам со всеми - это один из основных факторов, по которым страна стала крупным игроком на Ближнем Востоке, считают в издании, но это также все больше и больше способствует напряженности. "Иран давно считается токсичным вопросом для Саудовской Аравии и России", - цитирует издание Юрия Бармина, эксперта Российского совета по международным делам. "Раньше страны соглашались игнорировать этот вопрос, но это больше невозможно, потому что поведение Ирана напрямую затрагивает российские интересы и предсказуемость добычи нефти, которая лежит в основе соглашения ОПЕК+", - добавил эксперт.
По сообщению Independent, Юрий Ушаков, помощник президента России, сказал, что турецкая операция и региональная стабильность будут "главной темой для разговора" в беседах с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Но эксперт издания, г-н Бармин, не согласен с этим заявлением: "Это само по себе вряд ли будет главной причиной визита Владимира Путина. Что-то грядет. Путин никогда не ездит с государственными визитами, если не происходят важные события. Мы просто еще не знаем, что это за событие".


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