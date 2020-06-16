Двойное дно дела "шпиона Митько": Леонков объяснил, что его настораживает в "неординарном случае"

В Санкт-Петербурге 78-летнему учёному Валерию Митько предъявили обвинение в госизмене. Об этом сообщил адвокат учёного Иван Павлов. Следствие утверждает, что обвиняемый во время поездки в Китай передал информацию, представляющую государственную тайну. Сам Митько вину не признаёт. Военный эксперт Алексей Леонков высказал своё мнение по поводу этой истории.

"Когда такого рода случаи происходят, то термин "предательство Родины" обычно относят к людям, которые преследуют какие-то цели. И вся наша контрразведка говорит о том, что все предатели Родины были "инициативники". То есть они сознательно работали на иностранные разведки, для того чтобы получить блага. Например, покинуть нашу Родину и где-то в тёплом местечке устроиться, прихватив при этом багаж знаний для того, чтобы его постепенно растрачивая, обеспечить себе безбедную старость", - отметил Леонков.

По его словам, таких перебежчиков в России много, они были и в военной среде, и в научной, и в госбезопасности.

"Я думаю, скорее всего, в данном случае дело связано с деятельностью Митько. Раз сообщается, что там какие-то секреты выдавал, хотя многие говорят, что он возил только сведения, касающиеся служебной деятельности. К тому же товарищу 78 лет, он понимает, что может быть военной тайной, а что не может быть. Кроме того, есть такая практика через контрразведку, которая пытается у конкурента в каких-то технологиях скомпрометировать честного человека", - рассказал Леонков.

Он описал схему: нашей контрразведке подсовывают сведения о человеке от неких лиц, которые выглядят настолько достоверно, что такой человек оказывается скомпрометированным и в отношении него начинается следствие.

"Моё предположение: скорее всего, Митько использовали втёмную. Потому что в 78 лет становиться предателем Родины - это очень редкое исключение из всех историй мировых разведок. Обычно шпионы - это люди в расцвете сил, у них есть какое-то будущее. А ему какое будущее? Ну остался год-два до скорбной даты, может, чуть больше. Но если он попадёт в изоляцию, в СИЗО, то, конечно, с его здоровьем возникнут проблемы. К тому же человек занимает такой пост, я думаю, он наделён определённой ответственностью и так далее. Конечно, с этим надо разбираться", - сказал Леонков.

Эксперт назвал случай неординарным и предположил, что, возможно, история связана с внутренней конкуренцией, а может и с внешней конкуренцией.

"То есть это работа наших любимых органов. Это их зона ответственности, которые, конечно, в этом случае разберутся. И либо найдут тех, кто это сделал, и оправдают честное имя. Либо сделают так, чтобы оградить человека от каких-то последствий. Пока он может быть подозреваемым, но отнюдь не виновным. И сгоряча рубить шашкой, называть человека однозначно предателем Родины, до того, как с этим разобралось следствие, это не что иное, как попытка оказать влияние на ход следствия", - заключил Леонков.