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Двойник Путина и паника холодца: Три острых политических шутки Норкина, покоривших зрителя
02 января 2022, 00:30 • 227 • Политика
История про двойников Путина названа одним из лучших анекдотов Норкина в уходящем году. Также зрители отметили два других анекдота телеведущего про главу государства.
В конце 2021 года телезрители выбрали лучший политический анекдот ведущего передачи "Место встречи" Андрея Норкина. Как оказалось, многим запомнилась шутка про двойников президента России Владимира Путина.
По сюжету анекдота, у пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова журналисты просят прокомментировать слухи о том, что у Владимира Путина очень много двойников. Представитель Кремля им отвечает:
Другой анекдот про президента России, который понравился зрителям повествует о диалоге Путина с немецким рыбаком. Глава России спрашивает немца, как идёт рыбалка. Тот отвечает, что всё плохо и винит в этом ветер с востока. Но ветер с востока - это же замечательно, удивляется Путин.
- интересуется немецкий рыбак.
- отвечает ему президент России.
Третий полюбившийся зрителям анекдот повествует о походе Путина на кухню. Подходит президент России к холодильнику, открывает его дверцу, а внутри трясётся холодец.
- успокаивает его Путин.
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