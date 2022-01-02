Двойник Путина и паника холодца: Три острых политических шутки Норкина, покоривших зрителя

История про двойников Путина названа одним из лучших анекдотов Норкина в уходящем году. Также зрители отметили два других анекдота телеведущего про главу государства.

В конце 2021 года телезрители выбрали лучший политический анекдот ведущего передачи "Место встречи" Андрея Норкина. Как оказалось, многим запомнилась шутка про двойников президента России Владимира Путина.

По сюжету анекдота, у пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова журналисты просят прокомментировать слухи о том, что у Владимира Путина очень много двойников. Представитель Кремля им отвечает:

Ну... Это смотря у какого Путина.

Другой анекдот про президента России, который понравился зрителям повествует о диалоге Путина с немецким рыбаком. Глава России спрашивает немца, как идёт рыбалка. Тот отвечает, что всё плохо и винит в этом ветер с востока. Но ветер с востока - это же замечательно, удивляется Путин.

Ветер с востока замечательный? Вы что, поляк?

- интересуется немецкий рыбак.

Гораздо хуже — я русский,

- отвечает ему президент России.

Третий полюбившийся зрителям анекдот повествует о походе Путина на кухню. Подходит президент России к холодильнику, открывает его дверцу, а внутри трясётся холодец.

Не бойся, я за сыром,

- успокаивает его Путин.