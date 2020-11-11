Двойная игра Эрдогана: Турки втягивают в кавказский узел Казахстан?

Турция подтягивает к кавказским событиям и Казахстан. Как отмечает Ян Остроумов для "Русской весны", в Нагорный Карабах переброшены турецкие военные, которые обучались в Национальном университете обороны Казахстана.

Группа состоит из представителей спецназа, разведки и специалистов военной пропаганды.

При этом, отмечает автор, если раньше обмен военными для обучения проходил почти в одностороннем режиме - бойцы из Казахстана обучались в Стамбуле, то в последние годы всё разительно изменилось.

Отмечается, что из Казахстана уже прошедшие допподготовку турки были переброшены в Карабах.

"Турецкие офицеры окончили обучение в Астане в марте 2020 года, а летом прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях, после которых без лишних политесов остались в республике и стали осуществлять руководство штабной работой", - отмечает автор.

По сути, говорится в материале, Анкара элегантно втягивает Казахстан в свои разборки на Кавказе.

Впрочем, опасения обозревателя можно свести на нет. Ранее было заключено соглашение по Карабаху. В регион направлены российские миротворцы. Как ранее отметил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале, Турция, которая стала активно утверждаться в Закавказье, "отныне будет ограничена в своих амбициях и самим соглашением, и присутствием российских миротворцев, которое ещё более увеличивает вес России в регионе".