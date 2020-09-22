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Двойка русских МиГ-31 "развернула" воздушного разведчика НАТО над Баренцевым морем
22 сентября 2020, 10:15 • 108 • Политика
Двойка русских истребителей МиГ-31 "развернула" воздушного разведчика НАТО над Баренцевым морем. Британский самолёт Sentinel R1 двигался по направлению к российским рубежам. Пересечения им границы РФ в итоге зафиксировано не было.
Национальный центр управления обороной РФ сообщил о новом приближении самолёта - разведчика НАТО к госгранице России.
Так, над нейтральной акваторией Баренцева моря 21 сентября был идентифицирован Sentinel R1 британских ВВС. Он следовал в направлении российских рубежей.
На перехват незваного гостя в воздух были подняты два русских истребителя МиГ-31, которые состоят в дежурной по ПВО части сил Северного флота.
Вскоре после этого небесный разведчик из Великобритании сменил курс. Пересечения им границы РФ зафиксировано не было.
МиГ-31 между тем успешно прибыли назад на базу. В заявлении центра, кроме того, подчёркивается, что истребители выполняли задачу по сопровождению в строгом соответствии с международно принятыми правилами использования воздушного пространства.
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