Двойка русских МиГ-31 "развернула" воздушного разведчика НАТО над Баренцевым морем

Национальный центр управления обороной РФ сообщил о новом приближении самолёта - разведчика НАТО к госгранице России.

Так, над нейтральной акваторией Баренцева моря 21 сентября был идентифицирован Sentinel R1 британских ВВС. Он следовал в направлении российских рубежей.

На перехват незваного гостя в воздух были подняты два русских истребителя МиГ-31, которые состоят в дежурной по ПВО части сил Северного флота.

Вскоре после этого небесный разведчик из Великобритании сменил курс. Пересечения им границы РФ зафиксировано не было.

МиГ-31 между тем успешно прибыли назад на базу. В заявлении центра, кроме того, подчёркивается, что истребители выполняли задачу по сопровождению в строгом соответствии с международно принятыми правилами использования воздушного пространства.