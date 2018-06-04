Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бабченко торгует собой за 50 тысяч долларов
«Браудер привязан чисто формально»: почему британские парламентарии призывают ис...
Путину передали "письма солдату"
Президента просят построить мост на Сахалин
Главная / В России

Дворковича отправили в «Сколково»

04 июня 2018, 18:24  •  52 • В России

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович назначен председателем фонда «Сколково».

- Я предлагаю ввести новую должность - председателя фонда, и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича, а Виктор Феликсович (Вексельберг, ранее президент фонда «Сколково», - Ред.) надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда, - сказал премьер Дмитрий Медведев на встрече с членами совета Фонда Сколково в понедельник.

Медведев заметил, что Дворкович для «Сколково» человек не посторонний.

- Он много внимания уделял инновационному центру. Правительство и далее будет уделять проекту особое внимание, мы сохраним те преференции, которые есть для его участников, будем выделять гранты, софинансировать развитие сервисной инфраструктуры, - сказал Медведев.

Дворкович - предпоследний отставной вице-премьер, остававшийся без работы. Первый вице-премьер Игорь Шувалов возглавил Внешэкономбанк, а Дмитрий Рогозин - «Роскосмос». Пока из бывших замов Медведева новый пост не предложили лишь Александру Хлопонину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

52
Источник
Похожие новости
04 июня 2018, 18:24
Бабченко торгует собой за 50 тысяч долларов
04 июня 2018, 10:09
«Живём в первобытных условиях»: в Балашихе более десяти лет не могут расселить барак послевоенной постройки
04 июня 2018, 15:09
Президента просят построить мост на Сахалин

03 июня 2018, 22:54
Очереди и растущая явка: «Единая Россия» проводит праймериз
04 июня 2018, 13:24
«Организовали канал переправки»: ФСБ задержала в Красноярске 11 вербовщиков террористов
04 июня 2018, 16:39
С опережением графика: установлена последняя свая железнодорожной части Крымского моста
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 июня 2018, 12:09
СМИ: голландские партии призвали расследовать роль Украины в крушении MH17
31 мая 2018, 05:39
Русофобов перестали впускать в Россию (Руслан Осташко)
03 июня 2018, 08:24
Тарелка супа и стакан компота. Цена бандеровских убеждений
30 мая 2018, 22:24
Тебя поимeли в yши или "глядите, он жив!"
29 мая 2018, 08:09
Считаете Казахстан странным? Посмотрите и подумайте!
30 мая 2018, 06:54
Национальная трагедия. Украинцев выдавливают из Украины
01 июня 2018, 18:54
«Мама, меня поцеловал самый главный президент»: Путин пообщался с юными пациентами Морозовской больницы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.