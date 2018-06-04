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Дворковича отправили в «Сколково»
04 июня 2018, 18:24 • 52 • В России
Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович назначен председателем фонда «Сколково».
- Я предлагаю ввести новую должность - председателя фонда, и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича, а Виктор Феликсович (Вексельберг, ранее президент фонда «Сколково», - Ред.) надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда, - сказал премьер Дмитрий Медведев на встрече с членами совета Фонда Сколково в понедельник.
Медведев заметил, что Дворкович для «Сколково» человек не посторонний.
- Он много внимания уделял инновационному центру. Правительство и далее будет уделять проекту особое внимание, мы сохраним те преференции, которые есть для его участников, будем выделять гранты, софинансировать развитие сервисной инфраструктуры, - сказал Медведев.
Дворкович - предпоследний отставной вице-премьер, остававшийся без работы. Первый вице-премьер Игорь Шувалов возглавил Внешэкономбанк, а Дмитрий Рогозин - «Роскосмос». Пока из бывших замов Медведева новый пост не предложили лишь Александру Хлопонину.
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