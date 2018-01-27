Дворкович считает новые санкции со стороны США безосновательными

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СКОЛКОВО /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает новые санкции США, о которых было объявлено вечером в пятницу, безосновательными и бессмысленными. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Hackaton 2025 в Сколкове.

"И прежние, и эти санкции абсолютно бессмысленны и не обоснованы ничем. [Они] не ведут ни к какому положительному результату ни для США, ни для кого в мире", - сказал он.

Дворкович отметил, что санкции "наносят ущерб всем". "Поэтому мы будем просто продолжать работать и достигать лучших результатов", - резюмировал он.

По словам вице-премьера, расширение санкций США в отношении российских компаний похоже на карточную игру. "21 плюс 21? Такое ощущение, что они в какую-то карточную игру играют", - пошутил он.

В пятницу США расширили число компаний и физических лиц в России и других странах, на которых распространяется действие односторонних американских санкций, введенных в связи с событиями на Украине. В список вошли, в частности, 12 организаций, которые, по утверждению Вашингтона, связаны с "Сургутнефтегазом" (сама компания находится под санкциями США и Евросоюза с 2014 года), компания "Силовые машины", а также структура Ростеха - "Технопромэкспорт". В санкционные списки США также вошли заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

Новое расширение ограничительных мер США затронуло в том числе тех, кто был причастен к поставке газовых турбин производства германской фирмы Siemens для тепловых электростанций в Крыму, говорится в комментарии пресс-службы минфина США. Согласно ему, данные действия являются частью сохраняющейся приверженности ведомства сохранению санкционного давления на Россию до полной имплементации обязательств в рамках минских соглашений.