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Дворецкий принцессы Дианы выдал тайное пристрастие Елизаветы II: "Надевает перчатки и..."
04 декабря 2020, 01:05 • 78 • В мире
Бывший дворецкий британской королевы Елизаветы II открыл некоторые неожиданные детали монаршего быта. Оказывается, у главы Дома Виндзоров есть небольшое пристрастие - она обожает мыть посуду. "Надевает перчатки и моет", - рассказал экс-слуга.
Несмотря на огромное количество разнообразной прислуги, британская королева не позволяет себе лениться и сибаритствовать. Да, она не любит стоять у плиты и никогда не готовит обед, признался журналистам бывший слуга монарха Пол Баррел, но зато обожает мыть посуду, особенно когда находится в Балморале, в загородной резиденции.
Баррел, служивший у Елизаветы II лакеем, а затем ставший дворецким леди Дианы, рассказал, что королева очень любит устраивать пикники, на которые съезжается вся семья. После трапезы королева самолично надевает перчатки и моет посуду, а её фрейлины занимаются протиркой.
Интересно, что даже в столь преклонном возрасте - Елизавете II весной исполнилось 94 года - королева очень дисциплинированна в еде. По рассказам Пола Баррела, она никогда не наедается досыта и все блюда ест только крошечными порциями.
Даже в большие праздники, в том числе в Рождество, королева не отступает от своих принципов. Ну а в этом году у королевы будет тихий семейный рождественский ужин: из-за пандемии Елизавета II и её супруг, принц Филипп, ушли на полную самоизоляцию. Скорее всего, даже принц Уильям с супругой и детьми не смогут посетить сановную родственницу, поскольку боятся подвергать её риску заразиться COVID-19.
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