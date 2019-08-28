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Двоим отказано, третий ждет: Сенаторы США продолжают жаловаться на проблемы с российскими визами

28 августа 2019, 09:24  •  70 • В мире
Американский сенатор-демократ от штата Коннетикут также сообщил о том, что ему отказали в российской въездной визе. В то же время республиканец Майк Ли, представляющий в Конгрессе штат Юта, документы на визу подал, но пока ее не получил.
По словам Мерфи, он собирался посетить Россию в составе двухпартийной делегации американского Конгресса. Для этого ему и была необходима въездная российская виза. Однако в ее получении ему якобы отказали, сообщает ТАСС
Также собирается в Россию и сенатор-республиканец от штата Юта Майл Ли. Документы на получение визы он подал, однако пока ее не получил, хотя поездка намечена уже на следующую неделю. Однако об отказе представители сенатора ничего не сообщали. Майкл Ли в Москве планировал встретиться с уходящим американским послом Джоном Хантсманом.
Ранее сообщалось о том, что Россия якобы "отклонила" запрос на визу сенатора-республиканца Рона Джонсона. Однако в МИД России ответили, что за необходимыми для въезда в Россию документами политик не обращался. При этом уточнили, что его фамилия значится в стоп-листе.
"США стремятся к диалогу с Россией. А злая Россия не хочет общаться",- примерно так на Западе преподнесли новость о том, что сенатор-республиканец Рон Джонсон якобы не смог получить российскую визу. Сам Джонсон пригрозил, что не оставит без "жёсткого и решительного ответа российскую агрессию". Но там, где это возможно, он "будет за диалог".
Отметим, что о ситуации с получением въездных российских виз осведомлены в Госдепартаменте США и готовы оказать сенаторам "всяческую поддержку".

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