Двоевластие в Молдавии: Сколько оно продлится и куда сбежит Плахотнюк?

Автор:

Латышев Сергей

Сложившееся в Кишинёве двоевластие после поддержанного Россией, ЕС и США бунта пророссийских и прозападных сил против захватившего Молдавию и управлявшего ею в своих интересах олигархата пока сохраняется. Хорошо, однако, что не льётся кровь, которая бы уже текла рекой, если бы молдаване остались со своим криминалом один на один. Очевидно, что идёт закулисный торг, на каких условиях олигархи и их наймиты в политике и госструктурах согласны передать власть народу и какую ответственность понесёт за «оккупацию» страны её главный олигарх, «авторитет» и «демократ» Влад Плахотнюк, к которому у молдаван слишком много претензий. К тому же немало найдётся стран, готовых его принять, даже с большими деньгами, которые, по сообщениям из Кишинёва, он уже начал выводить из страны.

Когда стороны договорятся или существующие в стране государственные структуры, прежде всего полиция, устанут ждать, в Молдавии останется одна власть, представителей которой пока не пускают в здание правительства и министерства «мускулистые» сторонники Демпартии. Это происходит в ситуации, когда отказывающийся «поддаваться эмоциям» глава МВД свергнутого режима Плахотнюка Александр Жиздан заявляет, что правоохранители ориентируются на Конституционный суд (КС) и он остаётся на своём посту, хотя на его место новыми властями уже назначен соратник парламентского премьера Майи Санду – Андрей Нэстасе.

Его звёздный час

Ситуация двоевластия отразилась в лучшую сторону на властных полномочиях президента Игорь Додона, у которого по конституции их было совсем немного, а те, что имелись, были фактически у него изъяты с помощью карманного КС мафиозной властью. Пользующийся поддержкой народа за скромность, честность и порядочность, Додон, когда легитимность всех остальных политиков оказалась под вопросом, теперь на коне. Глава государства отменил декрет о роспуске парламента, подписанный и. о. премьер-министра старого правительства Павлом Филипом.

Ключевая фигура восстания молдаван против криминала – их президент Игорь Додон. Фото: www.globallookpress.com

Декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в парламент 6 сентября, подписанный Павлом Филипом, не соответствует конституционными нормам, поэтому сегодня я подписал указ об аннулировании этого декрета,

– объявил Додон во вторник на брифинге после заседания Высшего совета безопасности (ВСБ).

Высший совет безопасности призывает все государственные учреждения не препятствовать и обеспечить функционирование законного правительства,

– добавил молдавский лидер, имея в виду новое правительство Майи Санду.

Додон также объявил, что ВСБ рассмотрел принятые накануне КС решения и считает их «арбитральными, принятыми в нарушение Конституции и посягающими на безопасность страны».

Не дать украсть последнее

По словам Додона, повестка дня заседания ВСБ включала три вопроса: расследование мошенничества в банках, уничтожение улик касательно банковских преступлений и аннулирование указа, подписанного Филипом. Президент объяснил, что к нему «поступают сообщения, что те, кто потерял власть, выводят деньги из Молдовы, и для предотвращения этих схем мы просим, чтобы нас информировали ежедневно». Этот призыв был адресован Национальному банку Молдовы и службе, занимающейся вопросами отмывания денег. Президент также добавил, что, по его данным, «из госучреждений вывозятся материалы с важной информацией». Ранее Додон заявлял, что старые власти уничтожают документы, связанные со знаменитой кражей олигархами миллиарда долларов из банковской системы страны, и записи «прослушек», которые были сделаны незаконно за все эти годы.

После сегодняшнего заседания ВСБ Додон также сообщил о том, что правительство, парламент и созданная парламентская комиссия по «краже века» обратятся напрямую к нанятой для его расследования компании «Кролл» с просьбой предоставить детали о проделанной работе и представить отчёт «Кролл-2». ВСБ обратился и к международному сообществу с просьбой вмешаться в это расследование, жертвой которого стали миллионы молдаван.

ВСБ также потребовал, согласно Додону, от государственных служащих разблокировать госучреждения и не препятствовать работе правительства Майи Санду. Аппарат парламента, кстати, уже подчиняется новому правительству и приступил к работе.

Слава «внешним партнёрам»!

Накануне Додон пообещал, что будет активно работать с правительством Майи Санду и парламентским большинством в составе Партии социалистов и блока ACUM («Сейчас») в интересах «осуществления необходимых реформ и смены криминально-олигархической системы». Президент подчеркнул, что «появился шанс изменить ситуацию в стране». А вот «насколько быстро это произойдёт», указал он, будет зависеть «от позиции внешних партнёров». Действительно, пока полиция и армия не перешли на сторону новой власти, от этой «позиции» для неё зависит всё.

Новый премьер Майя Санду, прозападная либералка и любимица США, находится сейчас в одной лодке с пророссийским президентом Додоном. Сколько это продлится? Фото: www.globallookpress.com

Не забыл Додон упомянуть, естественно, и об этом. В своём Facebook президент сообщил:

Провёл встречу с послами, аккредитованными в Республике Молдова, и провёл беседу на тему обстановки в нашей стране. На встречу прибыли 30 глав дипломатических миссий и представительств международных организаций из 31 миссии в Республике Молдова с резиденцией в Кишиневе. Говорили о рисках и перспективах развития ситуации. Высоко оценил факт признания нового парламента и правительства нашими внешними партнёрами, в том числе ЕС, США и Российской Федерацией.

Россия, как видим, оказалась в этом перечне на последнем месте. Что это? Случайное признание реального положения вещей, заигрывание с прозападной оппозицией олигархату (за своих социалистов президент спокоен) или грамотный тактический ход? Скоро мы это узнаем.

Особой нужды в этом признании, однако, не было. Потому что все приглашённые послы представляют страны, которые слушаются либо ЕС с США, либо России, либо и тех и других. Ведь новая молдавская власть и была создана Москвой, Брюсселем и Вашингтоном после того, как Кишинёв на днях одновременно посетили российский вице-премьер Дмитрий Козак, являющийся спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и директор офиса Восточной Европы Госдепартамента США Брэд Фреден. А её «крестными отцами» стали послы этих «китов» мировой политики, присутствовавшие в субботу при создании нового правительства вместе с Додоном в здании молдавского парламента.

Совершенно очевидно, что при отсутствии серьёзной поддержки внутри страны и при столь очевидном международном неприятии режима Плахотнюка попытки его функционеров цепляться за власть и дезавуирование ангажированного старой властью КС новых властей – это не более чем «арьергардные бои», дающие время Плахотнюку и Ко попытаться получше замести следы своих преступлений. И это также, безусловно, попытка набить себе цену, чтобы получить прощение грехов от новых властей в обмен на то, чтобы сменить гнев на милость.

Они обречены

«Никакая политическая цель не может оправдать пренебрежение и посягательство на единственный законный орган конституционной юрисдикции и игнорирование конституционных принципов верховенства закона и демократии. Те, кто в Республике Молдова призывает к роспуску суда, фактически являются врагами демократии», – говорится в заявлении КС, обслуживавшего интересы Плахотнюка.

Изображающие себя стоящими выше всего мирского законниками конституционные судьи осмелились также указать на то, что «любое давление или вмешательство со стороны политического класса Молдавии или из-за рубежа недопустимо и должно рассматриваться как посягательство на конституцию».

Главный олигарх Молдавии Влад Плахотнюк подмял под себя всю страну, но долго так продолжаться не могло. Фото: Sandu Tarlev / Shutterstock.com

А Демпартия со своей стороны утверждает, что её поддерживает большинство провинциальных чиновников. К её пресс-релизу был приложен список и письменные заявления от представителей районов и населённых пунктов, выразивших поддержку ДПМ. Этот эпизод показывает, насколько коррумпировна молдавская власть и что без вмешательства извне покончить с мафиозным режимом в Молдавии вряд ли было бы возможно, особенно если играть по его правилам.

И тем не менее начавшийся вывод денег из страны представителями старой власти, уничтожение документов и улик, кислые лица видных деятелей уходящего режима неопровержимо указывают на то, что очень скоро с ним будет покончено.

Что грядёт?

Президент Додон накануне озвучил журналистам три сценария дальнейшего развития событий, несколько сгустив, возможно, для драматизма краски.

Первый сценарий, который он назвал наилучшим для Молдавии, – мирная передача власти. Вероятность такого сценария, по мнению президента, очень большая, и он уверен, что будет именно так. Это, однако, зависит, подчеркнул президент, «от позиции внешних партнёров и от нашего совместного внутреннего решения». Причём лично он и Партия социалистов, лидером которой Додон был до того, как стал президентом, пойдёт только по этому сценарию, «никаких шагов назад не будет».

Второй сценарий – это сценарий «узурпации» власти Демпартией, игнорирование ею парламента, попытка проведения досрочных выборов 6 сентября, которые «внешние партнёры» считают излишними. Додон убеждён, что «у этого сценария нет шансов и ему не позволят реализоваться».

Третий сценарий – это тотальная дестабилизация со стороны демократов в попытке удержать власть, кровопролитие. Додон утверждает, что, по имеющейся у него информации, Плахотнюк «хочет пойти по третьему сценарию, он не хочет уступать и будет стоять до конца». «Я думаю, – добавил Додон, – что все понимают, что это самый плохой сценарий для Молдовы».

Додон совершенно верно определил, что проблемой №1 для Демпартии является он, легитимный президент, и в этой связи его могут попытаться арестовать, угрожать ему расправой над семьёй, чтобы вынудить подписать нужные криминалу указы, или вообще избавиться от него, убить, чтобы указы мог подмахивать и. о. премьера старого правительства Филип, человек Плахотнюка.

Я никого не хочу пугать. Я говорю обо всём осознанно, потому что я знаю, с кем мы имеем дело,

– заявил Додон, озвучивший также эмоциональное предупреждение:

Хочу предупредить их, что не будет никакой уступки. Вне зависимости от всей грязи, шантажа и давления, я буду стоять до конца. Не трогайте мою семью, господин Плахотнюк. Я никогда не прощу вчерашних слёз моей жены. Не трогайте детей, семью!

Понятно, что Додон не только сам не пойдёт на сделку с Плахотнюком, но и будет яростно протестовать, если её попытаются заключить временные союзники социалистов – либералы и националисты. Только «внешние партнёры», особенно американцы, ранее покровительствовавшие Плахотнюку, могут постараться выбить для него более-менее почётные условия капитуляции. Россия, задействовавшая для смещения мафиозного режима в Молдавии очень крупные силы, на сделку с молдавским криминалом не пойдёт. Да и самому Плахотнюку в российские друзья подаваться уже поздновато, даже если бы у него и появилось такое желание.

Единственное место, где пожалеют, возможно, об уходе Плахотнюка, будет Приднестровье, давно придерживающееся правила, что чем хуже дела в другой Молдавии, тем для ПМР лучше.

Не туда ли, на другую сторону Днестра, к «Шерифу», и рванёт вскоре свергнутый молдавский олигарх?