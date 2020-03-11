Двоевластие в Афганистане: американцы не смогли примирить афганских политиков • 27 • Аналитика

В понедельник в Кабуле приведен к присяге на второй президентский срок исполняющий обязанности главы Афганистана Ашраф Гани. Параллельно с этим мероприятием собственную инаугурацию в президенты страны провёл проигравший выборы премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.



Инаугурация под взрывы ракет

Это уже второй случай, когда главные кандидаты в президенты Афганистана не смогли прийти к согласию по итогам выборов. Шесть лет назад их примирили американцы. Под давлением Вашингтона Гани и Абдулла тогда согласились вместе сформировать правительство национального единства.







Церемонию подписания соглашения между политиками транслировали в прямом эфире афганского государственного телевидения. Согласно той договорённости Ашраф Гани занял пост президента страны, Абдулла Абдулла – главы правительства.



Результаты прошлогодних выборов Абдулла снова не признал, обвинив команду Гани в махинациях. Процедура подведения итогов голосования затянулась на добрые пять месяцев. В середине февраля она завершилась. Победителем выборов официально объявили Ашрафа Гани, набравшего 50,64 процента голосов. Премьер-министру Абдулле насчитали 39,52 процента голосов.



На этот раз американцы не смогли примирить афганских политиков. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад всё воскресенье и ночь на понедельник провёл в переговорах с командами Гани и Абдуллы. Он добился даже личной встречи обоих политиков, но выйти на компромисс не удалось.



В конце концов, свой выбор американцы сделали в пользу Гани. В церемонии его инаугурации приняли участие Залмай Халилзад, командующий силами НАТО Скотт Миллер, иностранные послы, представители международных организаций. Всего – четыре тысячи гостей, включая внушительную делегацию из соседнего Пакистана, в которую вошли 17 ведущих политиков страны.



Всем им пришлось пережить неприятные минуты, когда неподалеку от президентского дворца Арг в Кабуле разорвались две ракеты. Одна из них повредила автомобиль вице-президента Дониша Сарвара. Гани даже вынужден был прервать на время свою инаугурационную речь.



Этот своеобразный «салют» новому президенту показал: Афганистан так и не вышел из политического кризиса, вызванного прошлогодними выборами. Тем более, что Абдулла свою инаугурацию провёл тоже не в пустом зале. На альтернативную инаугурацию Абдуллы Абдуллы во дворец Сапедор пришли несколько тысяч его сторонников. Среди них – лидер влиятельной партии «Исламское общество Афганистана» Салахуддин Раббани, лидер Исламской партии Афганистана Карим Халили, депутаты парламента и представители духовенства.



«Талибан» подписали на мир?

США заявили, что они выступают категорически против параллельного правительства в Афганистане. Прозвучало это громко, солидно, но в Вашингтоне постеснялись сказать, что в афганский раздрай свой вклад внесла и действующая американская администрация.



В последний день февраля новостные агентства сообщили: спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера запрещённого в России радикального движения «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение.



В нём сказано: США и «Талибан» (запрещено в РФ) стремятся к «позитивным отношениям друг с другом». Присутствовавший на церемонии подписания договора госсекретарь Майк Помпео призвал талибов «разорвать связи с «Аль-Каидой» и поддержать борьбу против «Исламского государства» (обе организации запрещены в России.).



По данным агентства Reuters, США и их союзники обязались в течение 135 дней вывести войска с 5 военных баз в Афганистане. Полностью иностранные войска уйдут из страны в течение 14 месяцев. Кроме того стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами и снятии к августу этого года американских санкций с членов «Талибана».



В ответ талибы дали американцам гарантии, что Афганистан «не станет пристанищем для террористов», а само радикальное движение «начнет мирные переговоры с правительством в Кабуле». Эксперты скептически отнеслись к этим гарантиям, помня о том, что «Талибан» с 1996 по 2001 год контролировал всю страну и не оставил своих планов возврата к власти в Кабуле.







Больше того, руководители «Талибана» не признали Ашрафа Гани президентом страны. Они считают Гани «американской марионеткой» и не восприняли его инаугурацию, равно как и претензии на власть Абдуллы Абдуллы.



С учётом того, что мирное соглашение между США и «Талибаном» подписано без участия официального Кабула, у талибов, по сути, развязаны руки в отношении правительственных сил. Ведь для Вашингтона главное, чтобы радикалы не мешали выводу его войск и не нападали на американских военных, которые и так за время войны в Афганистане потеряли более 1900 человек убитыми и более 20 тысяч – ранеными.



Официальному Кабулу, ослабленному публичным двоевластием, теперь вряд ли удастся навести порядок в стране. Мы знаем, что афганская власть всегда была крайне раздробленной по национальному, клановому, племенному и даже религиозному признаку.



Всё это в полной мере проявилось в противостоянии пуштуна Гани и таджика Абдуллы. Кроме них есть в Кабуле и другие кланы со своими экономическими и политическими международными связями. Они дробят интересы элит перед монолитом радикального «Талибана». Не исключено, именно ему может снова достаться главный приз Афганистана – власть в Кабуле. По крайней мере, двоевластие будет способствовать этому.



Так что «кипящий афганский котёл», как любят говорить эксперты, снова поднимает градус своей температуры. Этот процесс несёт с собой риски для других стран региона. В понедельник в Кабуле приведен к присяге на второй президентский срок исполняющий обязанности главы Афганистана Ашраф Гани. Параллельно с этим мероприятием собственную инаугурацию в президенты страны провёл проигравший выборы премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.Это уже второй случай, когда главные кандидаты в президенты Афганистана не смогли прийти к согласию по итогам выборов. Шесть лет назад их примирили американцы. Под давлением Вашингтона Гани и Абдулла тогда согласились вместе сформировать правительство национального единства.Церемонию подписания соглашения между политиками транслировали в прямом эфире афганского государственного телевидения. Согласно той договорённости Ашраф Гани занял пост президента страны, Абдулла Абдулла – главы правительства.Результаты прошлогодних выборов Абдулла снова не признал, обвинив команду Гани в махинациях. Процедура подведения итогов голосования затянулась на добрые пять месяцев. В середине февраля она завершилась. Победителем выборов официально объявили Ашрафа Гани, набравшего 50,64 процента голосов. Премьер-министру Абдулле насчитали 39,52 процента голосов.На этот раз американцы не смогли примирить афганских политиков. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад всё воскресенье и ночь на понедельник провёл в переговорах с командами Гани и Абдуллы. Он добился даже личной встречи обоих политиков, но выйти на компромисс не удалось.В конце концов, свой выбор американцы сделали в пользу Гани. В церемонии его инаугурации приняли участие Залмай Халилзад, командующий силами НАТО Скотт Миллер, иностранные послы, представители международных организаций. Всего – четыре тысячи гостей, включая внушительную делегацию из соседнего Пакистана, в которую вошли 17 ведущих политиков страны.Всем им пришлось пережить неприятные минуты, когда неподалеку от президентского дворца Арг в Кабуле разорвались две ракеты. Одна из них повредила автомобиль вице-президента Дониша Сарвара. Гани даже вынужден был прервать на время свою инаугурационную речь.Этот своеобразный «салют» новому президенту показал: Афганистан так и не вышел из политического кризиса, вызванного прошлогодними выборами. Тем более, что Абдулла свою инаугурацию провёл тоже не в пустом зале. На альтернативную инаугурацию Абдуллы Абдуллы во дворец Сапедор пришли несколько тысяч его сторонников. Среди них – лидер влиятельной партии «Исламское общество Афганистана» Салахуддин Раббани, лидер Исламской партии Афганистана Карим Халили, депутаты парламента и представители духовенства.США заявили, что они выступают категорически против параллельного правительства в Афганистане. Прозвучало это громко, солидно, но в Вашингтоне постеснялись сказать, что в афганский раздрай свой вклад внесла и действующая американская администрация.В последний день февраля новостные агентства сообщили: спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера запрещённого в России радикального движения «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение.В нём сказано: США и «Талибан» (запрещено в РФ) стремятся к «позитивным отношениям друг с другом». Присутствовавший на церемонии подписания договора госсекретарь Майк Помпео призвал талибов «разорвать связи с «Аль-Каидой» и поддержать борьбу против «Исламского государства» (обе организации запрещены в России.).По данным агентства Reuters, США и их союзники обязались в течение 135 дней вывести войска с 5 военных баз в Афганистане. Полностью иностранные войска уйдут из страны в течение 14 месяцев. Кроме того стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами и снятии к августу этого года американских санкций с членов «Талибана».В ответ талибы дали американцам гарантии, что Афганистан «не станет пристанищем для террористов», а само радикальное движение «начнет мирные переговоры с правительством в Кабуле». Эксперты скептически отнеслись к этим гарантиям, помня о том, что «Талибан» с 1996 по 2001 год контролировал всю страну и не оставил своих планов возврата к власти в Кабуле.Больше того, руководители «Талибана» не признали Ашрафа Гани президентом страны. Они считают Гани «американской марионеткой» и не восприняли его инаугурацию, равно как и претензии на власть Абдуллы Абдуллы.С учётом того, что мирное соглашение между США и «Талибаном» подписано без участия официального Кабула, у талибов, по сути, развязаны руки в отношении правительственных сил. Ведь для Вашингтона главное, чтобы радикалы не мешали выводу его войск и не нападали на американских военных, которые и так за время войны в Афганистане потеряли более 1900 человек убитыми и более 20 тысяч – ранеными.Официальному Кабулу, ослабленному публичным двоевластием, теперь вряд ли удастся навести порядок в стране. Мы знаем, что афганская власть всегда была крайне раздробленной по национальному, клановому, племенному и даже религиозному признаку.Всё это в полной мере проявилось в противостоянии пуштуна Гани и таджика Абдуллы. Кроме них есть в Кабуле и другие кланы со своими экономическими и политическими международными связями. Они дробят интересы элит перед монолитом радикального «Талибана». Не исключено, именно ему может снова достаться главный приз Афганистана – власть в Кабуле. По крайней мере, двоевластие будет способствовать этому.Так что «кипящий афганский котёл», как любят говорить эксперты, снова поднимает градус своей температуры. Этот процесс несёт с собой риски для других стран региона. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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