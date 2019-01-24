Двоевластие, поджоги, раскачка сценария "Майдана": Русская рассказала о происходящем в Венесуэле

Гражданка России, в настоящее время находящаяся в Венесуэле, рассказала журналистам о беспорядках, которые идут на улицах Каракаса в ходе продолжающейся в стране попытки госпереворота. В стране фактическое двоевластие, идут поджоги, провокаторы раскачивают сценарий "Майдана", сообщает она.

По ее словам, основная часть протестующих настроена мирно, они не хотят ни в кого бросать камнями или "коктейлями Молотова". Однако есть и так называемые "активисты", которые пытаются действовать по сценарию украинского Майдана, отмечает она.

"Это молодежь или активисты, которые провоцируют все эти беспорядки, подначивают людей", - пояснила женщина. По ее словам, эти люди пытаются поджигать автомобили и мотоциклы, покрышки или мусор, атаке подвергся даже маленький магазинчик.

Сейчас в стране два правительства, работающие одновременно, отмечает она. Однако "фанатиков", убежденных сторонников госпереворота, также достаточно много, подчеркнула собеседница журналистов.

Об этом сообщает @Lshort.