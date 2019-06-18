Двое в тяжёлом состоянии: Выходцы из Грузии и Чечни устроили перестрелку в столице Турции - СМИ

По данным издания Vzglyad.az, перестрелка случилась в стамбульском районе Фатих. В результате столкновения были тяжело ранены два человека, остальные скрылись. По версии издания, стычка случилась в стенах одного из турецких отелей: участвовали в ЧП выходцы из Чечни.

Как пишет "Эхо Москвы" со ссылкой на грузинские СМИ, в перестрелке участвовали граждане Грузии и России. При этом, по информации портала, есть не только раненые, но и убитые. На месте происшествия найден пистолет с глушителем. Официального подтверждения информации пока не поступало.