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Двое в тяжёлом состоянии: Выходцы из Грузии и Чечни устроили перестрелку в столице Турции - СМИ

18 июня 2019, 03:54  •  4 • В мире
О том, что в столице Турции устроили перестрелку выходцы из Грузии и Чечни, сообщает ряд иностранных СМИ. По предварительным данным, тяжело ранены два человека, остальные участники вооружённого конфликта разбежались.
По данным издания Vzglyad.az, перестрелка случилась в стамбульском районе Фатих. В результате столкновения были тяжело ранены два человека, остальные скрылись. По версии издания, стычка случилась в стенах одного из турецких отелей: участвовали в ЧП выходцы из Чечни.
Как пишет "Эхо Москвы" со ссылкой на грузинские СМИ, в перестрелке участвовали граждане Грузии и России. При этом, по информации портала, есть не только раненые, но и убитые. На месте происшествия найден пистолет с глушителем. Официального подтверждения информации пока не поступало.

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