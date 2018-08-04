Двое украинских полицейских получили ранения в результате обстрела в Донбассе

Украинские полицейские попали под обстрел во время патрулирования жилых кварталов в Марьинке в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

«Под вражеским огнём оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины Днепропетровской области из состава объединённых сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах», — отмечается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в результате обстрелов двое полицейских получили ранения.

В целом, как отмечается, украинские военные зафиксировали 4 августа восемь обстрелов своих позиций в Донбассе.

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