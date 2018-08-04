|
Двое украинских полицейских получили ранения в результате обстрела в Донбассе
04 августа 2018, 21:54 • 83 • Украина
Украинские полицейские попали под обстрел во время патрулирования жилых кварталов в Марьинке в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
РИА Новости
«Под вражеским огнём оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины Днепропетровской области из состава объединённых сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах», — отмечается в сообщении.
Как добавили в ведомстве, в результате обстрелов двое полицейских получили ранения.
В целом, как отмечается, украинские военные зафиксировали 4 августа восемь обстрелов своих позиций в Донбассе.
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили об обострении ситуации у линии соприкосновения в Донбассе.
Заместитель декана НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможные альтернативы Минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Подпишитесь на нас
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
03 августа 2018, 20:09
|
02 августа 2018, 14:39
|
29 июля 2018, 00:24
|
30 июля 2018, 16:54
|
29 июля 2018, 11:39
|
03 августа 2018, 07:10
|
01 августа 2018, 03:09