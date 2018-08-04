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Двое украинских полицейских получили ранения в результате обстрела в Донбассе

04 августа 2018, 21:54  •  83 • Украина
Украинские полицейские попали под обстрел во время патрулирования жилых кварталов в Марьинке в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
 
РИА Новости
 

«Под вражеским огнём оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины Днепропетровской области из состава объединённых сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах», — отмечается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в результате обстрелов двое полицейских получили ранения.

В целом, как отмечается, украинские военные зафиксировали 4 августа восемь обстрелов своих позиций в Донбассе.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили об обострении ситуации у линии соприкосновения в Донбассе.

Заместитель декана НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможные альтернативы Минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

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