Двое украинских пограничников-коррупционеров застрелены СБУ при попытке бегства

На контрольно-пропускной пункт прибыли в микроавтобусе сотрудники СБУ, которым была поставлена задача задержать пограничников, замеченных в коррупции. Это были майор С. Ю. Емельяненко и старший лейтенант С. А. Левченко, пояснил Безсонов.

Однако подозреваемые попытались скрыться, сотрудники СБУ открыли по ним огонь. В результате Емельяненко скончался сразу от полученных ранений, Левченко — спустя четыре часа.