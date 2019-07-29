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Двое украинских пограничников-коррупционеров застрелены СБУ при попытке бегства
29 июля 2019, 17:39 • 83 • В мире
Два украинских пограничника убиты при попытке бегства от задержания в ходе спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ), проведенной в районе контрольно-пропускного пункта "Марьинка". Как сообщил Донецкому агентству новостей начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, инцидент произошел сегодня ночью.
На контрольно-пропускной пункт прибыли в микроавтобусе сотрудники СБУ, которым была поставлена задача задержать пограничников, замеченных в коррупции. Это были майор С. Ю. Емельяненко и старший лейтенант С. А. Левченко, пояснил Безсонов.
Однако подозреваемые попытались скрыться, сотрудники СБУ открыли по ним огонь. В результате Емельяненко скончался сразу от полученных ранений, Левченко — спустя четыре часа.
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