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Двое украинских моряков с судна у берегов Тамани умерли от отравления

20 августа 2019, 12:39  •  144 • Украина
В результате отравления метиловым спиртом на борту танкера в Чёрном море скончались два человека, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Росморречфлота.
 
© Алексей Сухоруков РИА Новости
 

Как уточняется, сообщение в Морской спасательно-координационный центр Новороссийск от капитана судна «Магус» (флаг Панамы) поступило в ночь на вторник, 20 августа. Уточнялось, что на борту танкера находятся два человека с признаками отравления метиловым спиртом.

«Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир «Дерзкий», однако в ходе транспортировки мужчина умер», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что оба погибших являются гражданами Украины.

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