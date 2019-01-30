Двое убиты, четверо ранены: На Филиппинах в мечеть бросили гранату

Неизвестные бросили гранату в мечеть в городе Замбоанга. В результате взрыва два человека погибли, еще четверо получили ранения.

В результате взрыва гранаты в среду в мечети, расположенной в неспокойной южной части Филиппин, погибли два человека, заявили представители властей.

"Внутрь мечети была брошена граната, в результате чего два человека были убиты и еще четверо ранены", - заявил изданию AFP региональный военный представитель подполковник Джерри Безана в связи с нападением в городе Замбоанга.