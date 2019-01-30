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Двое убиты, четверо ранены: На Филиппинах в мечеть бросили гранату

30 января 2019, 07:39  •  56 • В мире
Неизвестные бросили гранату в мечеть в городе Замбоанга. В результате взрыва два человека погибли, еще четверо получили ранения.
В результате взрыва гранаты в среду в мечети, расположенной в неспокойной южной части Филиппин, погибли два человека, заявили представители властей.
"Внутрь мечети была брошена граната, в результате чего два человека были убиты и еще четверо ранены", - заявил изданию AFP региональный военный представитель подполковник Джерри Безана в связи с нападением в городе Замбоанга.

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