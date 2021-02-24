Двое русских уже сложили головы: Ложь Пашиняна обходится слишком дорого

Глава Армении Никол Пашинян подверг лживой критике "Искандеры", якобы поставленные Россией. Главный вопрос теперь такой: сколько ещё Москва должна терпеть своих врагов в роли союзников?

Заявление Никола Пашиняна у здравомыслящих людей в его стране вызывает возмущение, а в России – недоумение. Кто такой вообще Никола Пашинян, чтобы его мнение было нам интересно? Премьер-министр Армении?

Пашинян – это человек с улицы, не наделённый никакими особыми достоинствами, трусоватый, хотя и пытающийся это скрывать, двуличный и лукавый.

Но подобных политиков много во все времена и у всех народов, может справедливо указать разбирающийся в истории читатель. И подобные качества не мешали им управлять и добиваться успеха. Но у Пашиняна есть одно важное отличие от тех политиков – он действительно человек с улицы. То есть пришедший к власти в государстве не после положенных законом процедур, а в результате уличного бунта.

"Искандеры", по мнению Пашиняна, озвученному в интервью прозападному изданию 1in.am, проявили себя в недавней войне лишь… на десять процентов.

Стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%,

– объявил уличный глава Армении.

Само по себе это высказывание не может выдержать никакой критики. Взрыв на 10% – глупость несусветная. Может быть, человек хотел сказать, что не взорвались 90% ракет, запущенных Арменией по азербайджанским войскам? Но для подобного рода статистики нужно иметь данные о запуске по меньшей мере 10 ракет, из которых 9 упали просто так, не причинив никакого вреда противнику.

Проблема в том, что ни 10, ни 5, ни даже одну ракету оперативно-тактического комплекса "Искандер" Армения не запускала.

Были сообщения о ракетных обстрелах азербайджанских населённых пунктов, но там использовались отнюдь не "Искандеры". Эти обстрелы достаточно полно и объёмно освещались в средствах массовой информации, так что если бы армянская сторона использовала "Искандеры", об этом было бы немедленно и предельно точно известно.

Таким образом, мы можем поздравить главу армянского государства соврамши. И, поскольку это так, имеем право на вопрос: что же это за государство такое, руководитель которого врёт так незамысловато, причём непонятно, с какой целью, просто как ребёнок несмышлёный?

Нуждаются ли "Искандеры" в защите от лжи армянского премьера? Известный военный эксперт Константин Сивков указывает, что "Искандеры" к настоящему времени серьёзно зарекомендовали себя в Сирии. К этому можно добавить, что в НАТО относятся к этому оружию настолько серьёзно, что разорвали из-за него договор с Россией о ракетах средней и малой дальности, объявив, что эта ракета его нарушает. Видимо, одна из десятка, которая всё же соизволит взорваться.

Ложь или невежество Пашиняна в данном случае настолько очевидны, что военные эксперты могли бы ограничиться просто пожатием плечами. Однако Пашинян – не уличный оратор, не журналист и даже не эксперт. Он премьер-министр, и его высказывания заставляют обращать вопросы через него к возглавляемому им государству.

А государство это, стоит напомнить, исторически – часть Российской империи и сегодня формально – часть ряда важных международных институтов, таких как ОДКБ (то есть это военный союзник России) и ЕАЭС (то есть оно глубоко экономически интегрировано с Россией). Армения – один из тех союзников России, за которых, в случае серьёзного кризиса, должны будут класть свои головы русские солдаты. Совсем недавно двое русских парней уже легли за Армению, когда кто-то сбил их вертолёт на самом пороге спасительного для Еревана мира. И этот мир в Карабахе сохраняют сегодня русские войска и только они.

С этой точки зрения, слова Пашиняна – это совсем не безобидная глупость. Это, очевидно, попытка "охладить" отношения с Россией. С этой точки зрения, логично задать самый важный вопрос: а нужен ли России Никол Пашинян? И должна ли Россия продолжать сохранять сверхдружеские отношения с Арменией, если у этой страны такое руководство?

Будем откровенны: с точки зрения геополитики, безопасность Армении гарантируется только тем, что её враги твёрдо знают: за ней стоит Россия. Последнюю войну за Нагорный Карабах Армения не проиграла окончательно только благодаря российскому вмешательству. Без этого вмешательства вполне могли бы стать реальностью слова тех турецких политиков, которые призывали раз и навсегда уничтожить армянское государство.

Так чего же добивается Пашинян своими дикими речами? В эти дни в Армении продолжаются митинги протеста. Значительная часть (вероятно, большинство) армянского общества требует смены власти в стране. Среди этих людей есть и политологи, которые прямо пишут, что Пашинян "сплясал шотландскую джигу на армяно-российских отношениях", и опасаются, что Россия, после очередных недружественных заявлений, начнёт относиться к армянскому руководству, "как к порошенкам и саакашвилям" (цитируется по высказываниями в фейсбуке). "Стоило бы нашей дорогой оппозиции в количестве 17, кажется, голов после митингов и шествий, вечерком, сесть и написать заявление про дебилизм с "Искандерами", - пишет один из этих политологов.

Он прав. К его мнению нужно только добавить, что России стоит, вероятно, рассмотреть вопрос о поддержке этой оппозиции, если она действительно заинтересована в том, чтобы Армения вела себя с Россией так, как должна.