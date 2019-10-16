Двое "утримались": В горсовете Харькова проголосовали за "формулу Штайнмайера"

Стало известно о том, что Харьковский городской совет принял обращение к президенту Украины, Верховной раде и депутатам местных советов в поддержку "формулы Штайнмайера".

Отмечается, что по мнению авторов обращения, такая формула - это как минимум единственный путь, чтобы уже наконец прекратить эту войну.

И большинство высказалось, конечно, за "формулу Штайнмайера". Так, "за" свой голос отдали 53 депутата горсовета, 12 - против. А еще двое "утримались", то есть воздержались.