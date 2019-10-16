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Двое "утримались": В горсовете Харькова проголосовали за "формулу Штайнмайера"
16 октября 2019, 16:24 • 28 • Политика
Горсовет Харькова поддержал "формулу Штайнмайера". "За" проголосовали 53 депутата. 12 были против. А воздержались ("утримались") два человека.
Стало известно о том, что Харьковский городской совет принял обращение к президенту Украины, Верховной раде и депутатам местных советов в поддержку "формулы Штайнмайера".
Отмечается, что по мнению авторов обращения, такая формула - это как минимум единственный путь, чтобы уже наконец прекратить эту войну.
И большинство высказалось, конечно, за "формулу Штайнмайера". Так, "за" свой голос отдали 53 депутата горсовета, 12 - против. А еще двое "утримались", то есть воздержались.
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