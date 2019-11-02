Двое погибших и один пропавший без вести: что известно о взрыве газа на танкере в Приморском крае

В субботу, 2 ноября, на борту танкера «Залив Америка» произошёл хлопок, по предварительным данным, газовоздушной смеси. В тот момент судно находилось недалеко от порта Находки. Взрывной волной трёх человек выбросило за борт. Спасатели обнаружили тела двоих моряков, поиски третьего велись весь световой день и были приостановлены с наступлением темноты. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело. При этом в транспортной прокуратуре Дальнего Востока отметили, что угрозы затопления танкера нет, разлива нефтепродуктов также удалось избежать.

В субботу, 2 ноября, около 15:00 по местному времени (08:00 мск) в заливе Находка на юге Приморского края произошёл хлопок (по предварительным данным, газовоздушной смеси) на борту танкера «Залив Америка». Два человека погибли, третий числится пропавшим без вести. В общей сложности на судне находились девять членов экипажа.

«Сегодня произошло ЧП в четвёртом якорном районе порта Находки. В районе пятого грузового танка «Залив Америка» произошёл взрыв. Причины выясняются. Три человека были выброшены в море, двоих извлекли из воды погибшими... один на глазах у спасателей ушёл под воду, его поиски ведутся», — цитирует РИА Новости представителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

Поиски тела моряка велись весь световой день, в настоящее время они приостановлены на ночь. По неподтверждённым данным, погибшие и пропавший без вести — старпом, боцман и матрос.

В ближайшее время ожидается прибытие на танкер экспертов компетентных органов, которые займутся расследованием инцидента. Между тем сотрудник Росморречфлота сообщил об ущербе, который был нанесён судну.

«На танкере повреждена кабель-трасса, якорные устройства в нерабочем состоянии, при этом следов нефтепродуктов нет, герметичность судна не нарушена», — цитирует его ТАСС.

Он также сообщил, что информации о крене судна нет.

Танкер «Залив Америка» построен в 1989 году в Дании, его водоизмещение составляет 3,3 тыс. тонн. В настоящее время судно принадлежит ООО «Наяда». Эта компания предоставляет услуги по бункеровке (заправке топливом и моторными маслами) судов в портах Дальневосточного региона, а также осуществляет перевозку наливных грузов внутри страны и за рубежом. Как отмечается на сайте, флот организации состоит из шести танкеров-бункеровщиков, суммарная полная грузоподъёмность которых составляет около 44 000 метрических тонн, и трёх буксиров.

«Каждый танкер оборудован всем необходимым для быстрой бесперебойной перекачки нефтепродуктов и находится в отличном техническом состоянии благодаря многолетнему опыту экипажей и профессионализму собственной ремонтной бригады», — говорится в заявлении компании.

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Как сообщил ТАСС представитель компании «Наяда», танкер «Залив Америка» имеет все необходимые разрешительные документы.

«Совсем недавно судно проходило ремонт на судоремонтном заводе в Китае... Достаточно успешно работало, перевозило нефтепродукты, в частности, на Сахалин и здесь, в портах Приморского края», — пояснил он.

Уголовное дело и проверка

После инцидента сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц).

«Следователи проводят осмотр места происшествия, производится допрос свидетелей и очевидцев случившегося, назначены судебные экспертизы, изымается техническая документация на судно, выполняются иные следственные и процессуальные действия. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подтвердили гибель двух человек, указав, что местонахождение ещё одного устанавливается.

«По версии следствия, сегодня утром в заливе Находка возле мыса Астафьева на танкере произошёл хлопок газовоздушной смеси. Горения не наблюдалось», — добавили в СК.

В транспортной прокуратуре Дальнего Востока заявили, что по факту произошедшего организована проверка. При этом в ведомстве подчеркнули, что угрозы затопления судна нет, также не было допущено разлива нефтепродуктов.

Как сообщили РИА Новости очевидцы произошедшего, часть палубы танкера «Залив Америка» разорвало, «как консервную банку». Кроме того, они отметили, что зачастую причиной таких ЧП становится неисправность приборов освещения.

«Предварительно: в танках взорвались газы, разворотило полностью середину палубы, трёх человек выкинуло за борт. Двоих подняли, третий утонул. Там сейчас все спасательные буксиры работают», — заявил собеседник агентства.

Он также сообщил, что после взрыва возникло небольшое возгорание, которое было оперативно потушено.

Ещё один очевидец сообщил о громком хлопке, который был слышен с утра вблизи порта Находки.

«Нас сильно тряхнуло. Когда вышли посмотреть, что случилось, то увидели, что поднимается большое облако (дыма. — RT) в районе мыса Астафьева», — добавил он.