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Двое погибших и двое пострадавших: что известно о взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

26 марта 2020, 23:30  •  68 • В России
Вечером 26 марта на втором этаже жилого дома в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа. Он вызвал пожар, которому был присвоен повышенный уровень сложности. В результате ЧП погибли два человека — женщина и ребёнок 2006 года рождения. Также пострадали ещё двое детей. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
 
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Вечером в четверг, 26 марта, в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Доменщиков, 19, произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим воспламенением в квартире на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области. По последним данным, в результате ЧП погибли два человека.

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения прибыли на место инцидента, когда огнём были охвачены несколько квартир на втором и третьем этажах. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

«Сотрудниками МЧС был спасён 31 человек. В 20:20 по местному времени пожар был локализован, остановлено распространение огня. В результате чрезвычайной ситуации погибли два человека... В настоящее время на место пожара выехали сотрудники отделения дознания и испытательная пожарная лаборатория», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

На место ЧП приехал мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Челябинской области Сергей Зюсь, градоначальник находится на постоянной связи с губернатором региона Алексеем Текслером и докладывает ему о происходящем.

«По предварительным данным, в квартире №74 пятиэтажного дома по улице Доменщиков, 19, где проходил ремонт и устанавливались натяжные потолки, произошёл взрыв газа. В квартире находились три человека. Пожар перекинулся на все оставшиеся четыре этажа. Сейчас есть информация о двоих погибших, сведения уточняются», — сказал Бердников.

Он отметил, что, согласно данным ЖКХ и управляющих компаний, жилой дом проходил соответствующие проверки, но эти сведения будут «тщательно проверяться».

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В свою очередь, губернатор Челябинской области Алексей Текслер также заметил, что в качестве основной причины взрыва рассматривается неосторожное обращение с газом при проведении ремонта.

«Есть свидетели, которые видели, как в подъезд и, соответственно, в квартиру доставляли газовый баллон, поэтому пока основная версия заключается в том, что это взрыв этого баллона», — цитирует ТАСС главу региона.

Он также поручил главе Магнитогорска организовать работу по определению количества пострадавших, организации пунктов временного размещения людей и обеспечению охраны имущества граждан в пострадавшем доме.

«Что касается помощи: будет оказана вся необходимая помощь. В частности, материальная помощь в силу сложившейся ситуации. Будет также компенсирован имущественный ущерб пострадавшим. В зависимости от тяжести последствий будут приняты индивидуальные решения относительно помощи семьям пострадавших и погибших», — указал Текслер.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области, погибшими оказались женщина и подросток 2006 года рождения. Кроме того, в Министерстве здравоохранения региона указали, что также пострадали двое детей.

«В связи с пожаром в Магнитогорске сформированы и выехали на место происшествия две бригады врачей от областной детской клинической больницы: это мультидисциплинарные бригады, состоящие из анестезиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога и комбустиолога», — указали в ведомстве.

«Окна ходуном ходили»

Как рассказал RT очевидец происшествия, он услышал громкий хлопок, больше похожий на взрыв. По словам мужчины, он живёт в «400—500 метрах» от дома, в котором произошло ЧП.

«Посмотрел из окна, но ничего не увидел. Через несколько минут из другой комнаты, где приоткрыто окно, услышал множество сирен — и уже посмотрел из другого окна», — отметил он в беседе с RT.

Он подчеркнул, что в этот момент из-за домов уже был виден чёрный дым.

В свою очередь, ещё одна жительница Магнитогорска сообщила, что у неё от произошедшего взрыва «окна ходуном ходили».

«Мы почувствовали тряску, буквально через 5—7 минут услышали сирену — и уже непосредственно пришли туда. Там был огонь в районе 4—5 этажей, то есть всё в дыму, и, по сути, ничего не видно. Народа очень много, но пожарные сработали довольно хорошо, быстро приехали. На данную минуту пожар потушили. Сейчас там пожарные, полиция ходит по подъездам, ищут людей», — заявила радио Sputnik очевидец событий Светлана Лучевая.

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