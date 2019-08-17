Двое погибших и более 40 пострадавших: что известно о ДТП с автобусами в Перми и Тульской области

Не менее 43 человек пострадали и двое погибли в результате аварий, произошедших в Тульской области и Перми. На трассе под Тулой легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Водитель легковушки, который, предположительно, заснул за рулём, погиб. Госпитализация потребовалась 11 пассажирам маршрутки. В Перми автобус врезался в бетонную стену. По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность ТС. В результате аварии погибла женщина, пострадали 32 человека, в том числе десять детей.

В субботу, 17 августа, сразу в двух субъектах РФ произошли крупные дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирских автобусов. В результате обоих инцидентов погибли два человека, свыше 40 пострадали.

ДТП в Перми

В Орджоникидзевском районе Перми водитель маршрутного автобуса НефАЗ, предположительно, не справился с управлением. В результате транспортное средство въехало в бетонную стену здания компании «ЖБК-7», что привело к гибели одного человека. Ещё по меньшей мере 32 пассажира, в том числе десять детей, получили повреждения различной степени тяжести.

«По состоянию на 20:20 (18:20 мск) один пассажир погиб, госпитализированы 32 пострадавших, из них десять детей (девять в состоянии средней степени тяжести, у одного ребёнка тяжёлое состояние), 22 взрослых (у пяти из них тяжёлое состояние)», — пояснили в краевом Минздраве.

Как сообщили в городской администрации, по предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности автобуса. Мэр Перми Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта города провести тщательное расследование и отстранить перевозчика ООО «Дизель» от работы до окончания следствия. Согласно данным РИА Новости, у компании запросили объяснительные и видеоматериалы, кроме того, через диспетчерскую службу будет установлена скорость движения.

«Пострадавшим и семье погибшей женщины будет оказана всесторонняя помощь», — указали в мэрии Перми.

Вместе с тем Следственный комитет по Пермскому краю организовал доследственную проверку по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В СК также отметили, что трое пострадавших сейчас находятся в реанимации.

«В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Трое пострадавших находятся в реанимации. Состояние детей оценивается как стабильно удовлетворительное, они получили травмы небольшой тяжести (ссадины и ушибы)», — сообщили в следственном органе.

По словам заместителя начальника отдела информации и связи главного управления МВД России по Пермскому краю Владимира Васенина, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего у водителя.

«В настоящий момент с водителем сотрудники полиции работают, получают от него объяснение, он направлен на медицинское освидетельствование. Когда будут результаты, сообщим», — цитирует Васенина ТАСС.

Он добавил, что автобус в ближайшее время доставят на стоянку, где продолжатся дополнительные осмотры и исследования.

Столкновение на трассе

Ещё одно ДТП произошло в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области на автодороге Лапотково — Ефремов. В результате аварии погиб один человек, пострадали 11.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту Тула — Липецк. Есть сведения об одном погибшем — водителе Kia Rio. По предварительным данным, пострадали 11 пассажиров», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального управления МВД.

Как сообщил источник агентства в экстренных службах региона, водитель легкового автомобиля, предположительно, заснул за рулём.

Согласно данным МЧС, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ведомства, ГИБДД и скорой медицинской помощи.

«Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались пять человек личного состава и две единицы техники», — указали в поисково-спасательном ведомстве.

Фотография с места ДТП в Тульской области

© ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Аварийный август

Напомним, что с начала августа произошёл ряд серьёзных аварий с участием автобусов.

Так, в ночь на 8 августа на 16-м км автодороги Новороссийск — Керчь в Краснодарском крае случилась авария с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля. После лобового столкновения оба транспортных средства упали с обрыва. В результате ДТП погибли трое, включая двоих детей. Пострадали 44 человека, среди которых 12 несовершеннолетних. По версии следователей, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем автобуса. Он арестован на два месяца.

Кроме того, 10 августа в Тамбовской области на 139-м км трассы Воронеж — Тамбов произошло лобовое столкновение микроавтобусов Citroen Jumpy и Fiat Ducato. В результате ДТП погибли пять человек, ещё восемь были госпитализированы.

В тот же день в Куртамышском районе Курганской области опрокинулся рейсовый автобус с 47 пассажирами. Пострадали 16 человек.

16 августа на 183-м км трассы Чебаркуль — Уйское в Челябинской области водитель автобуса врезался в следовавший впереди грузовик. По последним данным, пострадали девять человек.